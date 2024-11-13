У выделенных из ЗАО «Кум-Шагыл» предприятий хотят забрать активы. Об этом 24.kg сообщили в совете директоров закрытого акционерного общества, подчеркнув — только сегодня узнали, что подан в Административный суд иск по этому вопросу.

«Временный внешний управляющий ЗАО «Кум-Шагыл» Эрмек Кутманов, назначенный председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым, вместе с новыми юристами через суд вопреки интересам организации, против воли акционеров, совета директоров и генеральной дирекции выделенных организаций хочет отменить реорганизацию, одобренную и принятую на внеочередном общем собрании акционеров от 9 августа 2022 года. Таким образом признать разделительный баланс и передаточные акты недействительными и забрать активы у выделенных в 2022-м компаний ЗАО «Кант ЖБИ», ЗАО «Асанбай ЖБИ» и ЗАО «Кок-Жар ЖБИ», поскольку ввести внешнее управление в выделенные и действующие общества кабинет министров не может из-за отсутствия у данных организаций лицензий на добычу», — отметили в совете директоров.

Кроме этого, состав акционеров в этих всех организациях поменялся, и такой прецедент, по мнению членов совета, будет с очень плохими последствиями для рынка ценных бумаг Кыргызстана и инвесторов, которые вложили в новые организации.

«Как потом быть разным акционерам из разных организаций, если реорганизацию суд по иску временного внешнего управляющего признает состоятельным? Как разрешить дальнейшие споры, поскольку такого в юридической практике страны еще не было?» — недоумевают они.

В совете директоров добавляют, что все иски, касающиеся ЗАО и выделенных ранее компаний, почему-то рассматривает одна и та же судья.

Напомним, в конце августа ГКНБ сообщил, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, в 2004 году они якобы незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

Ранее 24.kg сообщало, что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, 9 февраля прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».

В середине марта генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту и председателю ГКНБ. По их словам, до руководства страны доводят неверную информацию о предприятии, а постановление кабмина о назначении временного внешнего управления применили незаконно.

Ранее стало известно, что в изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев лично проинспектировал это.