Ситуация с «Кумтором». Как прошли три месяца внешнего управления на руднике

Прошло три месяца с тех пор, как на руднике «Кумтор» введено внешнее управление. Новые руководители компании утверждают, что все идет по плану. А экономические показатели страны говорят об обратном. Продолжаются и судебные разбирательства вокруг золоторудного месторождения.

Редакция 24.kg собрала все события, которые произошли на «Кумторе» за прошедший период.

Бессрочное управление

Когда вопрос о введении временного внешнего управления обсуждался в Жогорку Кенеше, речь шла только о трех месяцах такого режима. Чиновники, правда, сразу оговорились о его возможном продлении, если это будет необходимо. Необходимость, конечно, появилась — не все нарушения устранены. Рудником по-прежнему управляет Тенгиз Болтурук.

К тому же выяснилось, что в принятых Жогорку Кенешем и кабинетом министров документах нет ни слова о сроках внешнего управления.

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«Да, в постановлении кабинета министров о введении внешнего управления нет пункта о сроках. В статье 65-1 закона об акционерных обществах написано, что временный внешний управляющий обязан обеспечить содержание всего в надлежащем состоянии. Назначается он, когда производственными обществами нарушаются экологические и иные нормы. Работает до тех пор, пока либо не устранит нарушения, либо не приостановит право пользования недрами. Внешний управляющий обязан ежемесячно отчитываться. Внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук отчеты сдает. Кабмин в лице Фонда по управлению госимуществом смотрит их», — рассказал редакции заместитель председателя ФУГИ Медер Машиев.

Что творится на руднике

Пресс-служба «Кумтор Голд Компани» сообщает, что на руднике запущены масштабные процессы модернизации производства. Внешний управляющий инициировал новую стратегию разработки месторождения. Ведется оконтуривание рудной зоны, разработка проекта по переработке руды хвостохранилищ, модернизация и на золотоизвлекательной фабрике.

ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) работает безопасно, стабильно и в плановом режиме, заверяет новое руководство компании.

С 17 мая 2021 года рудник «Кумтор» работает в плановом режиме, снабжение ведется оперативно и в полном объеме. Но при этом в компании признались, что после введения внешнего управления часть поставщиков заявили о приостановке сотрудничества в одностороннем порядке. Компания сейчас сотрудничает с альтернативными поставщиками.

Объем производства золота в этом году составит порядка 470-510 тысяч унций, или 14,62-15,86 тонны золота. Компания намерена придерживаться достижения показателей по добыче.

Известно, что за первый месяц после введения в компании временного внешнего управления продано 44 тысячи унций золота. Общая выручка составила $82,234 миллиона, валовая прибыль получена в размере $40,282 миллиона. Себестоимость составила $41,952 миллиона.

Данные по объемам добычи руды, выручке и выплаченных налогах по итогам трех месяцев внешнего управления пока не представлены. В пресс-службе «Кумтора» обещают предоставить их в ближайшее время.

Экономика продолжает падать

Внешний управляющий Тенгиз Болтурук заверяет, что рудник работает стабильно. Никаких проблем на производстве не наблюдается. Но цифры говорят о другом.

За семь месяцев падение экономики составило 1,6 процента. По сравнению с июнем падение замедлилось на 0,1 процента.

В промышленности аналогичная ситуация. С учетом работы «Кумтора» отмечается спад на 10,3 процента.

А без учета работы золоторудной компании промышленность показывает потрясающий рост — 16,3 процента.

В Евразийском банке развития также отмечают, что динамика золоторудного сектора продолжает сдерживать экономическую активность в Кыргызстане. А без нее экономический рост ускорился. Активно восстанавливаются розничная торговля и грузоперевозки.

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«Экономический рост выйдет в положительную плоскость по мере наращивания объемов производства золота на руднике «Кумтор». При этом восстановительная динамика экономической активности будет носить неравномерный характер, что во многом обусловлено производственным циклом на руднике, а также развитием эпидемиологической ситуации», — говорится в макрообзоре банка.

Скандалы, аресты, уголовные дела

Все эти три месяца внешнего управления на «Кумторе» не утихают споры, скандалы и международные разборки. Авторитетное американское издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что крупнейший рудник — собственность канадской компании «Центерра Голд» — захвачен правительством Кыргызстана, и теперь компании предстоит нелегкая борьба за его возврат.

Centerra Gold инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия правительства Кыргызстана.

Ее дочерние компании «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» начали процесс банкротства. По итогам второго квартала 2021 года канадская компания также заявила, что убытки от потери контроля над рудником «Кумтор» оцениваются в $926,4 миллиона.

Кроме того, стало известно, что Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) может исключить «Кыргызалтын» из списка приемлемых переработчиков (acceptable refiners). Это произошло из-за разбирательств со StoneX.

StoneX подал на «Кыргызалтын» иск в лондонский суд более чем на $1 миллион, чтобы покрыть убытки по сделкам хеджирования.

StoneX утверждает, что «Кыргызалтын» отправил ему счет-фактуру с просьбой перевести деньги на счет в Well Fargo, что является очевидной ошибкой в написании Wells Fargo & Co., свидетельствуют данные нескольких источников и одного из судебных документов. В самом «Кыргызалтыне» все обвинения отрицают.

Это только начало. Известно также, что Тенгиз Болтурук уже отчитался госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора» и остается дальше руководить предприятием. А разбирательства Кыргызстана в международном арбитраже только начинаются. Республика начала процесс денонсации всех соглашений по «Кумтору». Это значит, что возможных судов и скандалов станет больше. Пока непонятно, сможет ли страна действительно выиграть от национализации рудника.