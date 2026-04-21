Что стало с 1,5 тысячи объектов, добровольно переданных государству

С 2021 по 2026 год в рамках деятельности ГКНБ и других правоохранительных органов количество объектов, добровольно переданных гражданами государству в Кыргызстане, составило 1 тысячу 488. Об этом сообщила заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом Динара Эркинбаева на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Фото с интернета. Дом Камчи Кольбаева в Чолпон-Ате, переданный под детский сад

Из этого числа государственным органам в оперативное управление передали 1 тысячу 48 объектов, реализовали — 171, а на балансе государства находится 269 единиц добровольно переданного имущества.

Данная информация стала ответом на вопросы депутатов о судьбе объектов, перешедших государству на добровольной или принудительной основе.

Отметим, что депутаты рассматривают внесение изменений в Закон «О приватизации государственной собственности».