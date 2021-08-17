Дело «Кумтора». Внешнее управление будет действовать, пока не устранят нарушения

Внешнее управление на «Кумторе» будет действовать до тех пор, пока не будут устранены все выявленные нарушения или приостановлено право пользования недрами. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Фонда по управлению госимуществом Медер Машиев.

По его словам, депутаты Жогорку Кенеша приняли поправки в закон об акционерных обществах в мае. Ими не только вводится возможность процедуры внешнего управления, но и прописаны нормы, по которым оно действует.

«Да, в постановлении кабинета министров о введении внешнего управления нет пункта о сроках. В статье 65-1 закона об акционерных обществах написано, что временный внешний управляющий обязан обеспечить содержание всего в надлежащем состоянии. Назначается он, когда производственными обществами нарушаются экологические и иные нормы. Работает до тех пор, пока либо не устранит нарушения, либо не приостановит право пользования недрами», — рассказал Медер Машиев.

«Внешний управляющий обязан ежемесячно отчитываться. Внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук отчеты сдает. Кабмин в лице Фонда по управлению госимуществом смотрит их. Если государство посчитает, что результатов нет, оно может отозвать лицензию», — заключил он.

Напомним, что внешнее управление на «Кумторе» ввели 17 мая 2021 года.