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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Кыргызстан начал процесс денонсации всех соглашений по «Кумтору»

С учетом установленных фактов коррупции и не отвечающих интересам народа Кыргызстана условий коррупционных соглашений с канадскими инвесторами следствие совместно с Генпрокуратурой инициировало процесс денонсации всех соглашений по проекту «Кумтор». Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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По его словам, также запущен процесс по отмене внутренних нормативно-правовых актов, не отвечающих интересам страны.

«Мы инициировали процесс выхода из соглашения от 2009 года перед правительством. Это приведет к выходу кыргызской стороны из состава акционеров канадской компании Centerra. Ведется активная работа», — сказал он.

Камчыбек Ташиев также подчеркнул, что защитники арестованных политиков не владеют всеобъемлющей информацией об их деяниях. «У нас имеются факты о коррупции со стороны этих людей. Есть полные, доказанные следствием эпизоды», — заключил чиновник.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Ранее Камчыбек Ташиев сообщил, что по делу «Кумтора» в розыск объявлены бывшие президенты страны Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, а также Максим Бакиев и Алексей Елисеев.

По его словам, в свою очередь экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-глава «Кыргызалтына» Дастан Сарыгулов также дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200352/
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