Как популизм депутата может подорвать доверие к банкам

Депутаты Жогорку Кенеша продолжают «радовать» население и бизнес подрывными идеями. На этой неделе отличился парламентарий Саматбек Ибраев. Он предложил ни много ни мало, а сразу ликвидировать Национальный банк.

О том, как его заявления могут сказаться на финансовой системе страны, парламентарий предпочитает не думать.

Зато эксперты предупреждают, что подобные высказывания могут повлиять на стабильность и доверие населения к банкам. А цифровые современные технологии развиваются медленными темпами по вине чиновников, а не финансистов.

Упразднить нельзя оставить

По мнению Саматбека Ибраева, запятая в этом предложении должна быть именно после первого слова. По крайней мере именно такого мнения он придерживался на заседании парламента 10 июня. Правда, за сутки пыл нардепа несколько охладился. И свое требование закрыть Нацбанк он назвал «эмиоциональным обращением».

Но вот от остальных претензий он так и не отказывается, почему-то считая, что НБ КР не выполняет свои функции.

«Я ставлю Нацбанку два. Они не выполняют свои функции и задачи президента. Напомните, в прошлом году во время пандемии, что сделал Нацбанк? Ничего не сделал. Только дал отсрочки по кредитам, и все. Сколько Нацбанк потратил на интервенцию? Такую огромную сумму не тратили даже во время кризиса», — заявил Самат Ибраев.

А еще парламентарию не нравится, что регулятор сдерживает резкий рост курса доллара с помощью интервенций, его руководство получает хорошую зарплату и мешает Кыргызстану стать финансовым хабом Центральной Азии.

При этом он почему-то умолчал, что сын находится в Болгарии и у него финансовые проблемы.

Президент палаты независимых директоров Кайрат Итибаев считает слова депутата в адрес Национального банка беспочвенными обвинениями в адрес государственного института. Ведь во всем мире статус подобных институтов как центральный банк является независимым.

«Деятельность Национального банка не зависит от бюджета страны. Его полномочия и статус зафиксированы в Конституции, а руководителя назначают через парламент по представлению президента», — рассказал Кайрат Итибаев.

Нацбанк занимается регулированием и обеспечением стабильности на финансовом рынке. Кроме того, он ведет надзор, выдает «дешевые» деньги через госбанки за счет своей прибыли, перечисляет 90 процентов прибыли в бюджет.

«Высказывания депутата — популизм. Могут быть негативные последствия. Это все влияет на стабильность в обществе, люди начнут паниковать и меньше доверять банковской системе», — уверен независимый эксперт.

Если не будет Нацбанка, то будет неконтролируемое ростовщичество. Кайрат Итибаев

Он уверен, что упразднить НБ КР — все равно что остаться без позвоночника финансовой системы. Страна просто не сможет существовать без него.

Сколько получают в банках

Недовольство депутата зарплатами тоже вызывает недоумение у экспертов. Ведь в законе о Национальном банке, банках и банковской деятельности прописано, что вознаграждение и зарплата руководящего состава Нацбанка должны быть не меньше среднего уровня зарплат на конкурирующем рынке. И это тоже делается не просто так.

Благодаря высоким зарплатам нет оттока кадров, их выкупа в интересах отдельных частных коммерческих структур.

Кайрат Итибаев отмечает, что в обычных коммерческих банках председатели правления получают гораздо больше главы НБ КР. Особенно если речь идет о банке с международным капиталом.

«Что такое 300-400 тысяч сомов. Это даже $5 тысяч не будет. В комбанках председатели правления получают от $15-20 тысяч. Нужно, наоборот, поощрять талантливых менеджеров, чтобы они не уезжали работать за границу», — заключил эксперт.

Кто виноват в отсутствии «цифры»

В самом банковском секторе Кыргызстана категорически не согласны с заявлениями депутата о том, что сфера безнадежно отстала от современных технологий. На самом деле ситуация в точности обратная. Банки внедряют новые технологии, но все упирается в нежелание чиновников менять систему работы.

«Мы абсолютно не согласны с депутатом, с этой критикой. Все услуги, которые есть на других рынках, они у нас тоже есть. Вопрос в том, что это не проблема и не вина Нацбанка, если какие-то услуги еще не появились на рынке. Это больше вопрос к акционерам. Внедрение таких технологий требует больших вложений», — отметил председатель правления банка «Бай-Тушум» Максатбек Ишенбаев.

С ним согласен и председатель Союза банков Анвар Абдраев. Он отмечает, что те технологии, которые на сегодня существуют в мире в банковском и финансовом секторе, приходят в страну и становятся продуктами местных банков. Более того, Союз банков сейчас готовит свою платформу для всего финансового сектора, которая в будущем может охватить все сектора экономики, и государственные услуги в том числе.

Сам Национальный банк в последние годы активно поддерживает внедрение инновационных технологий в банковской и платежной системах. На банковский рынок привлекаются технологичные компании для внедрения новых технологий через механизм регулятивных «песочниц». Кроме того, приняты направления цифровой трансформации банковских услуг Кыргызстана на 2020-2021 годы.

Этот документ предполагает формирование основы для технологичных продуктов банков.

Утверждена и Концепция развития цифровых платежных технологий в республике на 2020-2022 годы. Она направлена на развитие продвинутых видов платежных услуг как основных продуктов, востребованных населением.

«Законодательством определены конкретные требования для получения доступа к «песочнице», созданы условия для инновационных компаний по внедрению их продуктов и услуг через этот механизм. При этом компании, которые пытаются злоупотреблять предоставленными возможностями и получить необоснованные послабления в части нормативных требований, направленных на защиту прав потребителей и защиту рынка от мошеннических компаний, к «песочнице» не допускаются. На сегодня в Национальный банк поступило три заявки в части создания специального режима регулирования. И одна из них уже одобрена и запущен процесс тестирования», — рассказала официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева.

Проблема в том, что реального эффекта от цифровизации в Кыргызстане до сих пор нет.

Банки пытались наладить систему взаимодействия с госорганами. Но анализ показал, что абсолютное большинство наших государственных услуг не оцифрованы.

«Предыдущий президент говорил о цифровизации, но мы никуда не продвинулись. Если мы хотим дальше развиваться, беззалоговые кредиты, нужна интеграция. Сколько туда денег вложено, сколько проектов сделано, и мы до сих пор остаемся на том же месте. С того же МВД получаем справки о несудимости, ножками ходим, люди в очереди стоят. То есть здесь проблема у нас, а не в банковском секторе. У нас в целом те реформы, которые делаются по цифровизации, недостаточно глубоки», — заключил Максатбек Ишенбаев.