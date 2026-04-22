Доходы финансового сектора Кыргызстана превысили 253 миллиарда сомов

В 2025 году стоимость капитала организаций финансового сектора Кыргызстана увеличилась почти в два раза и достигла 571 миллиарда 600 миллионов сомов. Доходы сектора выросли на 27,4 процента и превысили 253 миллиарда сомов, сообщил Национальный статистический комитет.

Структура рынка и клиенты

В финансовом секторе экономики работали 576 организаций. В их число входят Нацбанк, 22 коммерческих банка, 532 небанковские финансово-кредитные организации, 19 страховых компаний и 2 инвестиционных фонда.

Клиентская база за год выросла на 43 процента и достигла 25 миллионов (рост более чем на 7,5 миллиона). Значительный скачок обусловили активное использование мобильного банкинга, развитие системы онлайн-кредитования и рост количества договоров в секторе страхования.

Доходы и прибыль

Объем доходов сектора составил 253 миллиарда 204,7 миллиона сомов. Сальдированная прибыль всех организаций превысила 105 миллиардов 155,4 миллиона сомов, что на 23 процента больше показателей 2024-го. Почти 60 процентов компаний завершили год с прибылью, тогда как около 15 процентов зафиксировали убытки. Основной прирост прибыли обеспечил НБ КР.

Активы и кредитование

Суммарные активы сектора выросли в 1,5 раза, составив 2 триллиона 189 миллиардов 100 миллионов сомов. Средняя доходность активов зафиксировалась на уровне 5,8 процента, при этом самые высокие показатели рентабельности продемонстрировали ломбарды (21 процент) и страховые компании (16 процентов).

Объем выданных кредитов достиг 574 миллиардов 500 миллионов сомов, где 88 процентов от общей суммы пришлось на долю коммерческих банков. Основными направлениями кредитования стали потребительские нужды (37 процентов), сфера торговли (23 процента), сельское хозяйство (10,5 процента) и ипотека (10 процентов).

Что касается капитала, его основной рост обеспечили: