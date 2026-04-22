13:59
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Экономика

Доходы финансового сектора Кыргызстана превысили 253 миллиарда сомов

В 2025 году стоимость капитала организаций финансового сектора Кыргызстана увеличилась почти в два раза и достигла 571 миллиарда 600 миллионов сомов. Доходы сектора выросли на 27,4 процента и превысили 253 миллиарда сомов, сообщил Национальный статистический комитет.

Структура рынка и клиенты

В финансовом секторе экономики работали 576 организаций. В их число входят Нацбанк, 22 коммерческих банка, 532 небанковские финансово-кредитные организации, 19 страховых компаний и 2 инвестиционных фонда.

Клиентская база за год выросла на 43 процента и достигла 25 миллионов (рост более чем на 7,5 миллиона). Значительный скачок обусловили активное использование мобильного банкинга, развитие системы онлайн-кредитования и рост количества договоров в секторе страхования.

Доходы и прибыль

Объем доходов сектора составил 253 миллиарда 204,7 миллиона сомов. Сальдированная прибыль всех организаций превысила 105 миллиардов 155,4 миллиона сомов, что на 23 процента больше показателей 2024-го. Почти 60 процентов компаний завершили год с прибылью, тогда как около 15 процентов зафиксировали убытки. Основной прирост прибыли обеспечил НБ КР.

Активы и кредитование

Читайте по теме
Кредиты «на сегодня»: почему растет долговая нагрузка кыргызстанцев

Суммарные активы сектора выросли в 1,5 раза, составив 2 триллиона 189 миллиардов 100 миллионов сомов. Средняя доходность активов зафиксировалась на уровне 5,8 процента, при этом самые высокие показатели рентабельности продемонстрировали ломбарды (21 процент) и страховые компании (16 процентов).

Объем выданных кредитов достиг 574 миллиардов 500 миллионов сомов, где 88 процентов от общей суммы пришлось на долю коммерческих банков. Основными направлениями кредитования стали потребительские нужды (37 процентов), сфера торговли (23 процента), сельское хозяйство (10,5 процента) и ипотека (10 процентов).

Что касается капитала, его основной рост обеспечили:

  • Нацбанк — увеличение на 172 миллиарда 300 миллионов сомов;
  • коммерческие банки — на 95 миллиардов 400 миллионов сомов;
  • микрокредитные организации — на 6 миллиардов 200 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371432/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Общий объем активов Нацбанка Кыргызстана достиг 896,9 миллиарда сомов
Нацбанк провел крупнейшую валютную интервенцию с начала года
В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка развития
Брюссельский суд оправдал банк из КР: обвинения в обходе санкций рассыпались
Санкции против Кыргызстана. ЕС пока не ответил на предложение об аудите банков
В КР объем наличных денег в обращении составляет около 280 миллиардов сомов
Мошенники в Сети. Нацбанк вновь призывает кыргызстанцев не терять бдительность
Как война на Ближнем Востоке влияет на энергетику, торговлю и финансы — МВФ
Кыргызстанцы взяли микрокредиты на 86 миллиардов сомов в 2025 году
Нацбанк КР объяснил разницу цен покупки и продажи золотых слитков
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Атака на&nbsp;Иран. Тегеран снова объявил о&nbsp;закрытии Ормузского пролива Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;мире резко сокращается количество авиарейсов&nbsp;&mdash; Bloomberg Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Бизнес
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
22 апреля, среда
13:54
Сухое дерево рухнуло на несколько машин в центре Бишкека Сухое дерево рухнуло на несколько машин в центре Бишкек...
13:41
Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев
13:41
Вывоз угля хотят ограничить, власти готовят запрет на полгода
13:40
В Бишкеке выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора
13:30
Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях