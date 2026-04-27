Внедрение «умных» счетчиков и цифровизация в энергетическом секторе Кыргызстана позволили сократить расходы и оптимизировать работу. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, в результате цифровых реформ с 2023 по 2025 год было сокращено 416 инспекторов, что позволило сэкономить 291 миллион сомов.

Кроме того, разработано и внедрено мобильное приложение «Мой свет», которое используется на 100 процентов. В связи с этим прекращена раздача бумажных квитанций, что позволило сэкономить около 40 тонн бумаги.

Напомним, депутаты профильного комитета заслушивают отчет об итогах работы кабмина по подготовке отраслей экономики и населения республики к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов.