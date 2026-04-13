Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил комитет Жогорку Кенеша

На заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи рассмотрели проект закона «О ратификации Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран Организации тюркских государств, подписанного 6 ноября 2024 года в Бишкеке».

Законопроект представили в первом чтении. По итогам обсуждения депутаты одобрили документ и направили его на дальнейшее рассмотрение в комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Отмечается, что ратификация соглашения направлена на развитие сотрудничества между государствами ОТГ в сфере цифровой экономики, включая обмен опытом, внедрение инновационных технологий и расширение цифровой инфраструктуры.