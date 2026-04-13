Власть

Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил комитет Жогорку Кенеша

На заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи рассмотрели проект закона «О ратификации Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран Организации тюркских государств, подписанного 6 ноября 2024 года в Бишкеке».

Законопроект представили в первом чтении. По итогам обсуждения депутаты одобрили документ и направили его на дальнейшее рассмотрение в комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Отмечается, что ратификация соглашения направлена на развитие сотрудничества между государствами ОТГ в сфере цифровой экономики, включая обмен опытом, внедрение инновационных технологий и расширение цифровой инфраструктуры.
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
Цифровизация. Минстрой КР выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн
Кабмин ускоряет экспорт: лицензии будут выдавать онлайн за три дня
Стартовала программа «100 цифровых женщин-лидеров Кыргызстана»
В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в КР составил $950 миллионов
Правила услуг связи меняют в Кыргызстане. Проект вынесли на обсуждение
Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн
Внедрение новых технологий в Кыргызстане требует высокопрофессиональных кадров
В Кыргызстане оцифровано около 195 государственных услуг
Работу парламента КР начали полностью переводить в цифровой формат
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
13 апреля, понедельник
12:20
Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около 1,4 миллиона домохозяйств Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около...
12:13
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
12:12
Внучка Семена Чуйкова просит сохранить Дом художника в Бишкеке
12:08
В Бишкеке оштрафовали мужчину за то, что обрывал сирень ради видео в соцсетях
12:03
Мошенничество в Сокулуке: фермер лишился скота почти на 4 миллиона сомов