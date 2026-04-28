Нацбанк сохранил ключевую ставку на уровне 12 процентов на фоне высокой инфляции

Правление Национального банка Кыргызстана приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 12 процентов. Решение вступает в силу сегодня.

В регуляторе пояснили, что инфляционные процессы в стране формируются под влиянием внешних и внутренних факторов, при этом основное давление на цены продолжают оказывать внешние условия.

По данным Нацбанка, геополитическая напряженность и высокая глобальная неопределенность способствуют росту цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В частности, за последние два месяца на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке выросли цены на зерновые культуры, растительные масла и энергоносители.

Дополнительным фактором остается инфляция в странах — основных торговых партнерах КР, что отражается на стоимости импортируемых товаров. Давление на внутренние цены также оказывают удорожание логистики и изменения глобальных цепочек поставок.

С начала 2026-го инфляция в Кыргызстане по состоянию на 17 апреля составила 3,9 процента. В годовом выражении показатель достиг 11,3 процента.

В структуре индекса потребительских цен продовольственные товары подорожали на 10,8 процента, непродовольственные — на 9,2 процента, алкогольная и табачная продукция — на 8,9 процента. Наиболее высокий рост цен зафиксирован в секторе услуг — 17,2 процента.

Внутренний спрос, как отметили в НБ КР, поддерживается потребительской активностью населения на фоне роста заработной платы и денежных переводов.

Экономическая активность в стране сохраняется на высоком уровне. По итогам января — марта этого года реальный ВВП Кыргызстана вырос на 10,1 процента. Основной вклад в рост экономики внесли сферы услуг, промышленность и строительство.

Нацбанк заявил, что продолжит придерживаться жестких денежно-кредитных условий для обеспечения ценовой стабильности и возвращения инфляции к целевому диапазону 5-7 процентов в среднесрочной перспективе.

В регуляторе подчеркнули, что дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от внешней конъюнктуры, прежде всего от ситуации на мировых рынках продовольствия и сырья, а также развития событий на Ближнем Востоке.

В случае появления дополнительных рисков для ценовой стабильности Национальный банк пообещал своевременно реагировать мерами денежно-кредитной политики.

Следующее плановое заседание правления регулятора по вопросу размера учетной ставки состоится 25 мая.