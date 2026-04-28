Нацбанк сохранил ключевую ставку на уровне 12 процентов на фоне высокой инфляции

Правление Национального банка Кыргызстана приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 12 процентов. Решение вступает в силу сегодня.

В регуляторе пояснили, что инфляционные процессы в стране формируются под влиянием внешних и внутренних факторов, при этом основное давление на цены продолжают оказывать внешние условия.

По данным Нацбанка, геополитическая напряженность и высокая глобальная неопределенность способствуют росту цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В частности, за последние два месяца на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке выросли цены на зерновые культуры, растительные масла и энергоносители.

Дополнительным фактором остается инфляция в странах — основных торговых партнерах КР, что отражается на стоимости импортируемых товаров. Давление на внутренние цены также оказывают удорожание логистики и изменения глобальных цепочек поставок.

С начала 2026-го инфляция в Кыргызстане по состоянию на 17 апреля составила 3,9 процента. В годовом выражении показатель достиг 11,3 процента.

В структуре индекса потребительских цен продовольственные товары подорожали на 10,8 процента, непродовольственные — на 9,2 процента, алкогольная и табачная продукция — на 8,9 процента. Наиболее высокий рост цен зафиксирован в секторе услуг — 17,2 процента.

Внутренний спрос, как отметили в НБ КР, поддерживается потребительской активностью населения на фоне роста заработной платы и денежных переводов.

Экономическая активность в стране сохраняется на высоком уровне. По итогам января — марта этого года реальный ВВП Кыргызстана вырос на 10,1 процента. Основной вклад в рост экономики внесли сферы услуг, промышленность и строительство.

Нацбанк заявил, что продолжит придерживаться жестких денежно-кредитных условий для обеспечения ценовой стабильности и возвращения инфляции к целевому диапазону 5-7 процентов в среднесрочной перспективе.

В регуляторе подчеркнули, что дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от внешней конъюнктуры, прежде всего от ситуации на мировых рынках продовольствия и сырья, а также развития событий на Ближнем Востоке.

В случае появления дополнительных рисков для ценовой стабильности Национальный банк пообещал своевременно реагировать мерами денежно-кредитной политики.

Следующее плановое заседание правления регулятора по вопросу размера учетной ставки состоится 25 мая.
Материалы по теме
Доходы финансового сектора Кыргызстана превысили 253 миллиарда сомов
Общий объем активов Нацбанка Кыргызстана достиг 896,9 миллиарда сомов
Нацбанк провел крупнейшую валютную интервенцию с начала года
Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты
АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана на уровне 8,9 процента в 2026 году
В КР объем наличных денег в обращении составляет около 280 миллиардов сомов
Мошенники в Сети. Нацбанк вновь призывает кыргызстанцев не терять бдительность
Нацбанк КР объяснил разницу цен покупки и продажи золотых слитков
В Кыргызстане стартует Глобальная неделя денег — 2026
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
Популярные новости
Доллар подешевел, как и&nbsp;все основные валюты. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;апреля Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
В&nbsp;Кремле заявили, что&nbsp;ЕС ввел санкции против Кыргызстана не&nbsp;за&nbsp;верность России В Кремле заявили, что ЕС ввел санкции против Кыргызстана не за верность России
Бизнес
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
