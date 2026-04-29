В Нацбанке КР ответили на советы МВФ по управлению международными резервами

Управление международными резервами является исключительной прерогативой Национального банка Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя НБ КР Азат Козубеков.

По его словам, структура международных резервов является открытой информацией и публикуется на официальном сайте регулятора. Данные также содержатся в статистических изданиях, включая бюллетень Нацбанка.

«Любой пользователь статистики может отслеживать динамику изменения как самих международных резервов, так и их структуры. Это делается для того, чтобы сохранять доверие к Национальному банку не только со стороны международных партнеров, но в первую очередь со стороны населения», — сказал он.

Подчеркнуто, что все решения по управлению резервами, включая изменение их структуры, Нацбанк принимает самостоятельно.

Азат Козубеков прокомментировал рекомендацию Международного валютного фонда в связи с решением перечислять всю прибыль Нацбанка КР в бюджет.

Отмечено, что регулятор принимает во внимание рекомендации международных партнеров, однако окончательные решения принимаются профильными специалистами регулятора.

«Управление международными резервами, структура международных резервов полностью будет основываться на решениях профильных специалистов, которые занимаются управлением международными резервами», — сказал он.

При принятии решений учитываются все риски, рыночные условия и динамика цен.

Ранее миссия Международного валютного фонда рекомендовала властям страны прекратить регулярные перечисления прибыли Нацбанка в бюджет до тех пор, пока капитал не будет в достаточной мере восстановлен.