Экономика

Общий объем активов Нацбанка Кыргызстана достиг 896,9 миллиарда сомов

Национальный банк Кыргызстана опубликовал отчет о финансовом состоянии на 31 марта 2026 года. Согласно документу, общий объем активов регулятора составил 896,9 миллиарда сомов, значительно увеличившись по сравнению с 2025 годом.

Основную долю активов по-прежнему занимает монетарное золото — более 608,8 миллиарда сомов против 292,4 миллиарда  годом ранее. Выросли средства в кассе, банках и финансовых организациях, которые достигли 99,3 миллиарда сомов.

Инвестиции в ценные бумаги остались на стабильном уровне: около 51,9 миллиарда сомов по справедливой стоимости и почти 20 миллиардов сомов по амортизированной стоимости. При этом отмечен рост основных средств и нематериальных активов.

Общий объем обязательств Нацбанка составил 639,3 миллиарда сомов.

В частности, увеличился объем наличных денег в обращении — до 280,1 миллиарда сомов, средства банков и финансовых организаций — до 214,8 миллиарда сомов. Существенно выросли и средства кабинета министров, превысив 90 миллиардов сомов.

Капитал регулятора достиг 257,6 миллиарда сомов. Чистая прибыль за отчетный период составила 25,9 миллиарда сомов, что более чем в три раза превышает показатель 2025 года.

В Нацбанке отмечают, что рост ключевых показателей связан с укреплением резервов и увеличением объемов финансовых операций.
