Цифровизация. Учителя в КР будут получать награды без посредников

В Кыргызстане внедрен цифровой механизм отбора педагогических работников на ведомственные награды Министерства просвещения на базе автоматизированной информационной системы «Мугалим».
По данным ведомства, инициатива реализуется в рамках искоренения коррупции и бюрократии. Чиновники придерживались трех ключевых принципов при присуждении и отборе ведомственных наград — справедливости, доступности и равенства для всех.
В соответствии с новым механизмом каждый кандидат загружает через «личный кабинет» сведения о своих профессиональных достижениях и подтверждающие документы согласно утвержденным критериям. Загруженные данные автоматически регистрируются и проверяются системой, после чего начисляются баллы по установленным показателям. Итог формируется на основе данных, аккумулированных в общей базе.
Новая система автоматически формирует список кандидатов и полностью исключает человеческий фактор при принятии решений. Решение определяется автоматически на основе заранее утвержденных единых и четких критериев.
Такой подход направлен на обеспечение прозрачности, справедливости и объективности. Он также позволяет экономить время, снижать нагрузку на документооборот и осуществлять процесс присуждения наград в соответствии с современными требованиями.
Новый механизм присуждения наград будет впервые применен в 2026 году в рамках церемонии «Последний звонок». Педагоги, достигшие особых результатов, смогут получать ведомственные награды через цифровую систему без посредников.