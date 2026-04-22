Цифровизация. Учителя в КР будут получать награды без посредников

В Кыргызстане внедрен цифровой механизм отбора педагогических работников на ведомственные награды Министерства просвещения на базе автоматизированной информационной системы «Мугалим».

По данным ведомства, инициатива реализуется в рамках искоренения коррупции и бюрократии. Чиновники придерживались трех ключевых принципов при присуждении и отборе ведомственных наград — справедливости, доступности и равенства для всех.

Ранее процесс рассмотрения и отбора на ведомственные награды осуществлялся с участием общеобразовательных организаций, районных отделов образования и специально созданной комиссии министерства. Теперь процедура полностью автоматизирована и будет реализовываться через АИС «Мугалим».

В соответствии с новым механизмом каждый кандидат загружает через «личный кабинет» сведения о своих профессиональных достижениях и подтверждающие документы согласно утвержденным критериям. Загруженные данные автоматически регистрируются и проверяются системой, после чего начисляются баллы по установленным показателям. Итог формируется на основе данных, аккумулированных в общей базе.

К критериям относятся показатели повышения квалификации, методические и авторские разработки, профессиональные достижения, результаты педагогической деятельности, а также участие в конкурсах и других значимых мероприятиях.

Новая система автоматически формирует список кандидатов и полностью исключает человеческий фактор при принятии решений. Решение определяется автоматически на основе заранее утвержденных единых и четких критериев.

Такой подход направлен на обеспечение прозрачности, справедливости и объективности. Он также позволяет экономить время, снижать нагрузку на документооборот и осуществлять процесс присуждения наград в соответствии с современными требованиями.

Новый механизм присуждения наград будет впервые применен в 2026 году в рамках церемонии «Последний звонок». Педагоги, достигшие особых результатов, смогут получать ведомственные награды через цифровую систему без посредников.