У семи нянек. Мэрия исправляет недочеты только после жалоб и то не всегда

В ближайшем будущем в Бишкеке появится новый памятник, отрапортовала мэрия. И можно было бы порадоваться вместе с городскими властями, если не знать отношения к другим монументам. Состояние многих далеко от идеального, а некоторые срочно требуют ремонта. Но муниципалитет почему-то этого не замечает.

1 Нуждаются в заботе

«Мемориалу красногвардейцам в Дубовом парке Бишкека требуется реставрация», — забил тревогу читатель 24.kg.

Памятник рушится, букв на табличках не видно. А ведь это не просто монумент — рядом с обелиском находится братская могила, а также Вечный огонь. Последний, кстати, как правило, зажигают только в День Победы.

На гранитных плитах выгравированы имена 43 погибших красногвардейцев Первого Пишпекского полка. Надпись гласит: «Вечная слава погибшим за власть Советов».

Только после сообщения читателя городские власти обратили внимание на состояние памятника и сотрудники «Тазалыка» провели ремонт, в частности выровняли и подняли плиты.

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Кстати, не в первый раз памятные места, являющиеся визитными карточками столицы, остаются без должного внимания и заботы муниципальных служб. Недавно горожане возмущались, что плиты монумента на Площади Победы заляпаны брызгами шампанского и других напитков. Только после этого их помыли.

2 Хотели как лучше

Невольно вспоминаешь одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Черномырдина: «Хотелось как лучше, получилось как всегда», узнав, почему появились опасные пандусы на улице Малдыбаева на мосту через реку Ала-Арчу.

В муниципалитете напомнили, что ремонт на этой улице завершился в 2019 году. Реконструкция мостов через реку в проекте не была предусмотрена.

Подрядчик обустроил их по собственной инициативе и на собственные средства, идя навстречу пожеланию жителей. Мэрия Бишкека

Ну а как так при этом параметры мостов не менялись, лестницы остались прежними, и уклон пандуса получился опасным.

3 Идите за штрафом

Водителей троллейбусов, нарушивших Правила дорожного движения, оштрафовали, а их коллега из Бишкекского автотранспортного предприятия отделался выговором и снятием с маршрута. Кроме того, со всеми сотрудниками еще раз провели разъяснительную работу по соблюдению ПДД.

Напомним, читатели сообщили о том, что водитель одного троллейбуса проехал на красный свет, другого — смотрела передачу по смартфону. Не различил сигнал светофора и водитель автобуса.

4 С лошадьми справиться не в силах

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Проигрывает муниципалитет и в борьбе с пасущимися в столице лошадьми. Только мэрия прогнала животных из парка «Ынтымак», выписав штрафы их владельцам, так лошади вновь появились уже в районе микрорайона «Асанбай».

Их хозяина — жителя села Арашан — также нашли и оштрафовали. Но гарантировать, что сельчане снова не отправят скот пастись на лужайках Бишкека, мэрия не может.

Фото пресс-службы мэрии. Инспектор санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека составил протокол в отношении владельца лошадей

5 Скамейки, ямы, знаки

Оперативно отреагировали городские службы на сообщения читателей о сломанных скамейках на бульваре Эркиндик, яме на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй, сломанных дорожных знаках на улице Садырбаева. Сотрудники «Тазалыка» отремонтировали первые, а Бишкекасфальтсервиса — остальные.

Но опять же, почему городские службы не следят за муниципальным имуществом, а ждут сообщений от горожан?

Кстати, ямы на других дорогах, в том числе и центральных, планируют начать латать с 1 марта.

А вот тротуар на улице Льва Толстого в этом году не отремонтируют. Его нет в титульном списке муниципального предприятия.

Горожанам следует обратиться в районный акимиат для включения в список. Мэрия Бишкека

6 Да будет свет

Освещение в переулке Овощном появится в III квартале. Фонари поставят на участке от улицы Коммунаров до Ленской.

Напомним, ранее жители попросили осветить их улицу.

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