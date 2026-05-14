Атака на Иран. Премьер Израиля тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «тайно посетил» ОАЭ во время войны с Ираном.

Офис главы правительства проинформировал, что во время войны с ИРИ он тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с лидером этой страны. Власти ОАЭ назвали эти утверждения «совершенно безосновательными».

Эксперты напоминают, что в течение войны, которую Израиль и США ведут против Ирана, иранские военные несколько раз наносили удары по ОАЭ. Тегеран также постоянно критиковал власти Эмиратов за тесные, по его мнению, отношения с Соединенными Штатами и Израилем.

По данным источника The Times of Israel, Биньямин Нетаньяху и Мухаммад бин Заид встретились 26 марта в Эль-Айне, у границы с Оманом, и их переговоры продолжались несколько часов. Это первый подтвержденный визит израильского премьера в ОАЭ с момента нормализации отношений с Абу-Даби в рамках «Соглашений Авраама» 2020 года, говорится в публикации.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем, против ИРИ. Так он прокомментировал сообщение канцелярии главы израильского правительства о том, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ.

США надеются убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

По его утверждению, китайские суда «застряли в Персидском заливе».

Война против Ирана вызвала беспрецедентный шок на мировом рынке нефти, заявляет Международное энергетическое агентство.

В МЭА подчеркивают катастрофическое сокращение поставок: из-за блокады Ормузского пролива рынок ежедневно теряет более 14 миллионов баррелей.

По данным аналитиков, текущая ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала «беспрецедентный шок предложения», масштабы которого превзошли все ранние прогнозы. Из-за практически полной остановки движения танкеров через Ормузский пролив совокупный объем недополученной нефти от производителей региона уже превысил 1 миллиард баррелей. С мирового рынка одномоментно исчезло более 14 миллионов баррелей в сутки, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

МЭА резко ухудшило прогноз по добыче на этот год. Ожидается, что среднегодовое сокращение предложения составит 3,9 миллиона баррелей в сутки. Это более чем в два раза превышает предыдущую оценку в 1,5 миллиона баррелей.

МВФ предупредил о глобальной рецессии в случае затяжного роста цен на нефть. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что сохранение цен на энергоносители на уровне свыше $120 за баррель до следующего года приведет к «технической рецессии» мировой экономики.

МВФ прогнозирует, что если стоимость нефти зафиксируется в диапазоне $120-130 за баррель и продержится на этом уровне до 2027-го, мировая экономика не выдержит нагрузки.​

При таком сценарии темпы роста мирового ВВП могут упасть до 2 процентов. Согласно методологии фонда, замедление роста до таких значений фактически означает вступление мировой экономики в фазу технической рецессии. Высокие цены на энергоносители продолжат разгонять инфляцию, что вынудит центральные банки сохранять высокие процентные ставки, еще сильнее ограничивая деловую активность.

Предупреждение МВФ прозвучало на фоне серьезных сбоев в поставках нефти из региона Персидского залива из-за военного конфликта.

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что ее добыча сырой нефти в апреле упала еще на 651 тысячу баррелей в день, до 6,316 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с 1990 года во время войны в Персидском заливе.

Это снижение, связанное с перебоями в поставках из-за войны с Ираном и сокращением экспорта из Персидского залива, доводит потери добычи в Саудовской Аравии с февраля до примерно 42 процентов, отмечает Bloomberg.

Европа в январе — апреле импортировала рекордный объем сжиженного природного газа из России.

Евросоюз импортировал за первые четыре месяца 2026 года 8,713 миллиарда кубометров СПГ из РФ, согласно подсчетам ИнфоТЭК, в пересчете на регазифицированный объем. Это абсолютный рекорд с января по апрель за всю историю поставок российского СПГ в ЕС.