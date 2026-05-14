В России кыргызстанцу не выплатили зарплату. Чиновники вмешались и помогли

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России помогло соотечественнику получить задолженность по заработной плате в размере 1 миллиона 377 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, выплату в полном объеме произвело ОсОО «СК Моно» после официального вмешательства чиновников.

Отмечается, что для защиты трудовых прав граждан КР сотрудники представительства провели необходимую юридическую работу и консультации с работодателем. Ему указано на необходимость выполнения контрактных обязательств перед работником. В итоге предприятие перечислило всю сумму долга.

