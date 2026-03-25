Общество

В Бишкеке водитель автобуса выехал на встречную полосу — его оштрафовали

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции привлекли к ответственности водителя общественного транспорта, выехавшего на полосу встречного движения. Нарушение произошло на пересечении улиц Киевской и Манаса и попало на видео, распространившееся в социальных сетях.

По данным милиции, с водителем провели профилактическую беседу и составили протокол о правонарушении.

В управлении Патрульной службы милиции напомнили, что водители общественного транспорта несут повышенную ответственность за безопасность пассажиров. Выезд на встречную полосу создает угрозу жизни и может привести к тяжелым последствиям.

Ведомство призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и обеспечивать безопасность на дорогах.
