Жители села Камышановка жалуются на выпас лошадей на засеянных полях

Жители села Камышановка бьют тревогу из-за ситуации с посевами пшеницы. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, всю зиму на сельских полях пасутся лошади, которые топчут засеянные участки и уничтожают всходы.

Сельчане утверждают, что животные регулярно появляются на полях, их периодически пытаются отогнать. Однако спустя некоторое время лошади возвращаются вновь, продолжая наносить ущерб посевам.

«Сейчас только что я отогнал 16 лошадей. Почти вся пшеница загублена. Как можно выпасать животных на засеянных полях?» — возмущается сельчанин.

Жители Камышановки просят ответственные службы и владельцев скота принять меры, чтобы сохранить посевы и не допустить дальнейшего уничтожения урожая.

