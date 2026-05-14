ТЮРКСОЙ награждена высшей премией Турции «Кызыл Алма»

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) удостоена высшей международной премии Турции в области тюркской культуры и языка «Кызыл Алма», что является очередным признанием ее успешной миссии по сохранению и продвижению тюркского культурного наследия в мире. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь организации Султан Раев.

Именно он получил данную высокую награду из рук министра культуры и туризма Турецкой Республики Мехмета Нури Эрсоя.

Премия «Кызыл Алма» стала первой в истории ТЮРКСОЙ столь высокой наградой в области тюркской культуры и языка.

Присуждение премии ТЮРКСОЙ имеет особое символическое значение, поскольку деятельность организации уже более трех десятилетий направлена на укрепление духовного единства тюркских народов посредством культуры, науки, искусства и языка.

Основанная в 1993 году по инициативе Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции, ТЮРКСОЙ стала первой институциональной платформой сотрудничества независимых тюркских государств в гуманитарной сфере. За прошедшие годы организация превратилась в один из ключевых центров культурной дипломатии тюркского мира, осуществляя десятки международных проектов, фестивалей, научных конференций, литературных программ и художественных инициатив.

На протяжении многих лет проекты организации реализуются при поддержке глав государств-членов и профильных министерств культуры, а сама деятельность ТЮРКСОЙ неоднократно получала высокую международную оценку. Присуждение премии в области тюркской культуры и языка «Кызыл Алма» стало еще одним подтверждением того, что работа организации воспринимается как стратегически важный вклад в сохранение культурного и языкового многообразия тюркского мира.

ТЮРКСОЙ заслужила эту награду благодаря своей неустанной деятельности по укреплению культурного сотрудничества между тюркскими народами и странами, а также реализации масштабных проектов, направленных на изучение, сохранение и популяризацию богатого и древнего культурного наследия тюркского мира.