Экономика

Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая

Фото из интернета. Китайский юань продолжает обновлять исторические рекорды

Китайский юань и российский рубль продемонстрировали рост, обновив исторический и годовой максимумы. Евро и казахский тенге подешевели. Доллар стабилизировался. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Американская валюта стабильна третий день.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,3427 сома (снижение на 0,35 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,98 сома, продажа — 102,96 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1872 сома (рост на 0,3 процента). Максимум 2026 года. Валюта обновила вчерашний рекорд. Сопоставимое значение российской валюты в 1,18-1,19 сома последний раз фиксировали 29 и 30 декабря 2022-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,157 сома, продажа — 1,198 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1874 сома (снижение на 0,58 процента). Обновил минимум месяца.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1689 сома, продажа — 0,1964 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8781 сома (рост на 0,07 процента). Очередной исторический рекорд. Юань превзошел вчерашний показатель и установил новую высшую точку за всю историю официальных курсов Нацбанка.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
