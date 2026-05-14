На Кыргызстан не накладывали международные санкции. Об этом заявил глава кабмина Адылбек Касымалиев во время общения с журналистами в рамках проекта «Открытый кабинет: территория ответственности».

По его словам, ограничения касаются только поставок двух видов товаров в КР. Этот вопрос, отметил Адылбек Касымалиев, он обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

Он прокомментировал ситуацию вокруг кыргызстанских банков, попавших под санкции Великобритании и Соединенных Штатов.

«В мире есть четыре крупнейшие аудиторские компании. Мы предложили оплатить их работу, чтобы они приехали и проверили наши банки, есть ли какие-либо связи или нарушения. Нам предлагали закрыть некоторые банки, но мы ответили, что не можем этого сделать, потому как там находятся депозиты граждан. Если их закрыть, финансовая система может серьезно пострадать», — сказал председатель кабинета министров.

Он заявил: власти закрывают компании, если выясняется, что они пытаются использовать Кыргызстан для обхода западных санкций.

«Мы всегда говорим, что не участвуем в обходе ограничений. Но при этом у нас тесные отношения с Россией. Там работают наши мигранты, оттуда поступают денежные переводы», — добавил Адылбек Касымалиев.

Хроника санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против РФ. По нему под ограничения попали:

зарегистрированная в Бишкеке фирма TengriCoin, управляющая платформой Meer, через которую проходит торговля стейблкоином A7A5;

«Керемет Банк» и «Капитал Банк».

Кроме того, введен запрет на поставку в республику металлорежущих станков с числовым программным управлением и коммуникационного оборудования (модемы, роутеры, радиостанции).

В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

В феврале 2025-го под санкции Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список Соединенных Штатов.

Первые ограничения против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025-м раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.