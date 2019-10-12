Копать не перекопать. Почему вскрывают новый асфальт

Перекапывать недавно уложенный асфальт уже стало традицией наших чиновников. Горожанам уже можно отмечать на карте улицы, где в землю зарывают деньги. И улица Салиевой займет на ней почетное первое место.

1 Не виноватые мы

Дорогу отремонтировали в 2018 году. Местные жители не могли нарадоваться, наконец-то ямы остались в прошлом. Но не прошло и полгода, как появился первый провал.

Причину установили быстро — частник самовольно подключился к канализации. А вот так же оперативно устранить проблему не получилось.

Мэрия Бишкека стала ссылаться на Аламединскую администрацию. Дело в том, что по улице проходит граница между городом и районом. И провалился асфальт на сельской стороне.

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На восстановление ушло более полугода. Но тут местных жителей ждал еще один сюрприз. Большой участок трассы перекопали недалеко от здания полномочного представительства правительства в Чуйской области.

Произошло это почти две недели назад, но асфальт никто не торопится восстановить. Жители предположили, что меняли коммуникации.

В мэрии Бишкека не были оригинальны с ответом: этот участок находится на территории Аламединского района Чуйской области, там прорвало центральную водопроводную сеть.

«Аварию устраняло региональное предприятие СООППВ «Водник-Суу», именно они должны восстановить после проведенных работ дорожное покрытие. УКС мэрии Бишкека обратилось в эту организацию с соответствующим письмом», — отметили в мэрии.

Кстати, это не первый раз, когда эту улицу после свежего ремонта перекапывают. Так, в мае там вели работы по замене труб теплосети. Судя по сообщению муниципалитета, они были неаварийные. Почему нельзя было заменить коммуникации до ремонта дороги? Вопрос риторический.

2 Ты только жди

Муниципалитет пока не возобновит автобусный маршрут № 9, несмотря на просьбу горожан. Будет ждать, когда в жилмассиве восстановят асфальт.

«У МСУ были проблемы с определением победителя тендера по ремонту улицы. Маршрут будет возобновлен сразу после того, как на участке уложат асфальт», — отметили в мэрии.

Но когда это произойдет — в мэрии Бишкека не сообщают.

Напомним, мэрия Бишкека временно приостановила работу маршрута в августе из-за плохой дороги в жилом массиве «Тынчтык», которая находится в ведении Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района.

3 Водителя отправили платить штраф

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Читатели часто жалуются, что водители общественного транспорта нарушают Правила дорожного движения. В мэрии даже решили устроить для сотрудников Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия внеплановый инструктаж, после которого водители должны сдать тест по Правилам дорожного движения и технической эксплуатации муниципального транспорта. Тех, кто не сможет это сделать, на линии обещают не выпускать.

А вот водителя троллейбуса, который выехал на перекресток на красный свет, отправили в ГУОБДД за штрафом.

4 Стихийные торговцы vs мэрия

Пока в этой борьбе счет не в пользу муниципалитета

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Не может мэрия кардинально решить проблему со стихийной торговлей. Сотрудники акимиатов проводят регулярные рейды, но они что мертвому припарка. Лотки появляются практически сразу после ухода проверяющих. Но в муниципалитете тоже не сдаются. И кто в итоге победит в этой борьбе, неизвестно.

Организаторам стихийной торговли на улице Айни выписали штрафы — по 3 тысячи на каждого. Ну и, конечно же, провели разъяснительную работу.

5 Скамеек не будет

Муниципалитет постоянно призывает бишкекчан и гостей столицы бережно относиться к городскому имуществу. Но не всегда обращения доходят до адресатов. На бульваре Эркиндик летом установили новую современную детскую площадку. На ней были и небольшие пластмассовые лавочки. Но они постоянно ломались — на них садились взрослые. В итоге частная компания, подарившая площадку городу, их просто демонтировала.

Руководство посчитало невыгодным все время ремонтировать их за свой счет.

И понять их можно.

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