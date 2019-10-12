Копать не перекопать. Почему вскрывают новый асфальт

Перекапывать недавно уложенный асфальт уже стало традицией наших чиновников. Горожанам уже можно отмечать на карте улицы, где в землю зарывают деньги. И улица Салиевой займет на ней почетное первое место.
1 Не виноватые мы
Дорогу отремонтировали в 2018 году. Местные жители не могли нарадоваться, наконец-то ямы остались в прошлом. Но не прошло и полгода, как появился первый провал.
Причину установили быстро — частник самовольно подключился к канализации. А вот так же оперативно устранить проблему не получилось.
Мэрия Бишкека стала ссылаться на Аламединскую администрацию. Дело в том, что по улице проходит граница между городом и районом. И провалился асфальт на сельской стороне.
На восстановление ушло более полугода. Но тут местных жителей ждал еще один сюрприз. Большой участок трассы перекопали недалеко от здания полномочного представительства правительства в Чуйской области.
Произошло это почти две недели назад, но асфальт никто не торопится восстановить. Жители предположили, что меняли коммуникации.
В мэрии Бишкека не были оригинальны с ответом: этот участок находится на территории Аламединского района Чуйской области, там прорвало центральную водопроводную сеть.
«Аварию устраняло региональное предприятие СООППВ «Водник-Суу», именно они должны восстановить после проведенных работ дорожное покрытие. УКС мэрии Бишкека обратилось в эту организацию с соответствующим письмом», — отметили в мэрии.
Кстати, это не первый раз, когда эту улицу после свежего ремонта перекапывают. Так, в мае там вели работы по замене труб теплосети. Судя по сообщению муниципалитета, они были неаварийные. Почему нельзя было заменить коммуникации до ремонта дороги? Вопрос риторический.
2 Ты только жди
Муниципалитет пока не возобновит автобусный маршрут № 9, несмотря на просьбу горожан. Будет ждать, когда в жилмассиве восстановят асфальт.
«У МСУ были проблемы с определением победителя тендера по ремонту улицы. Маршрут будет возобновлен сразу после того, как на участке уложат асфальт», — отметили в мэрии.
Но когда это произойдет — в мэрии Бишкека не сообщают.
Напомним, мэрия Бишкека временно приостановила работу маршрута в августе из-за плохой дороги в жилом массиве «Тынчтык», которая находится в ведении Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района.
3 Водителя отправили платить штраф
А вот водителя троллейбуса, который выехал на перекресток на красный свет, отправили в ГУОБДД за штрафом.
4 Стихийные торговцы vs мэрия
Пока в этой борьбе счет не в пользу муниципалитета
Не может мэрия кардинально решить проблему со стихийной торговлей. Сотрудники акимиатов проводят регулярные рейды, но они что мертвому припарка. Лотки появляются практически сразу после ухода проверяющих. Но в муниципалитете тоже не сдаются. И кто в итоге победит в этой борьбе, неизвестно.
Организаторам стихийной торговли на улице Айни выписали штрафы — по 3 тысячи на каждого. Ну и, конечно же, провели разъяснительную работу.
5 Скамеек не будет
Муниципалитет постоянно призывает бишкекчан и гостей столицы бережно относиться к городскому имуществу. Но не всегда обращения доходят до адресатов. На бульваре Эркиндик летом установили новую современную детскую площадку. На ней были и небольшие пластмассовые лавочки. Но они постоянно ломались — на них садились взрослые. В итоге частная компания, подарившая площадку городу, их просто демонтировала.
Руководство посчитало невыгодным все время ремонтировать их за свой счет.
И понять их можно.
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