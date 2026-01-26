12:31
Власть

Цифровые сомы за галочку. Какая сумма мотивирует вас пойти на выборы? Опрос

Депутат парламента Дастан Бекешев разработал поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР». Документ в том числе предусматривает внедрение новых механизмов стимулирования участия граждан в выборах.

Мерами стимулирования могут быть:

  • бесплатный проезд на общественном транспорте для всех граждан в день голосования;
  • предоставление финансирования на местные инициативы из республиканского бюджета органам местного самоуправления, в участковых избирательных комиссиях которых явка избирателей превышала 70 и более процентов;
  • начисление цифровых сомов для оплаты платных государственных услуг, налогов и неналоговых платежей, штрафов избирателям, принявшим участие в голосовании в сумме, определяемой президентом или Жогорку Кенешем.

Цифровой сом, напомним, — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Кабмин намерен запустить цифровой сом в конце 2026 года. Все три формы денег будут равноценными и взаимозаменяемыми в соотношении один к одному.

24.kg решило поинтересоваться по этому поводу мнением своих читателей.

Какая сумма поощрения мотивирует вас пойти на выборы?

Напомним, на последних парламентских выборах явка вновь оказалась низкой. Несмотря на внедрение дистанционного голосования и открытие участков в торговых центрах, на рынках, а также возможность голосовать за рубежом — в Москве, Чикаго и даже Африке, явка составила около 37 процентов.

Тогда президент КР Садыр Жапаров подчеркнул, что 63 процента избирателей проигнорировали голосование, и именно это, по его мнению, является ключевой причиной качества парламента. «Мы сами пассивный народ, но депутатов критикуем, называем их «чимкириками». Те, кто продают свои голоса, активно участвуют в выборах. А те, кто не продают, — не приходят», — сказал глава государства.

Депутат Марлен Маматалиев предложил обязать кыргызстанцев принимать участие в голосовании на выборах и референдумах, прописав в законе норму о штрафах за неявку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359248/
просмотров: 417
