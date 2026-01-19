Кабмин намерен запустить цифровой сом в конце 2026 года. Такие данные указаны в плане действий правительства.

Уточняется, что пилотный запуск начнется в IV квартале 2026 года и продлится до II квартала 2027 года.

В этот период проведут разработку платформы для цифрового сома и испытания P2P переводов без посредников.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет ресурсов Национального банка.

Ранее глава НБ КР Мелис Тургунбаев отмечал законодательное закрепление цифрового сома как третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Физические и юридические лица смогут переводить средства между наличной и цифровой формами.