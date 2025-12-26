Президент Садыр Жапаров резко высказался о низкой явке на парламентских выборах и пассивности избирателей, несмотря на созданные условия для голосования. Об этом он заявил в рамках народного курултая.

По его словам, власти полностью убрали административный ресурс: учителей, врачей и госслужащих больше не заставляли агитировать или голосовать за конкретных кандидатов. Делегаты курултая подтвердили, что подобных случаев не было.

При этом глава государства обратил внимание на противоречие: все присутствующие в зале заявили, что участвовали в выборах. Президент поручил секретариату проверить через ЦИК всех 700 делегатов пофамильно и пообещал на следующем курултае публично назвать тех, кто солгал.

Фото пресс-службы президента

Основную проблему Садыр Жапаров видит в низкой гражданской активности. Несмотря на внедрение дистанционного голосования и открытие участков в торговых центрах, на рынках, а также возможность голосовать за рубежом — в Москве, Чикаго и даже Африке, явка составила около 37 процентов.

«Мы сами пассивный народ, но депутатов критикуем, называем их «чимкириками». Те, кто продают свои голоса, активно участвуют в выборах. А те, кто не продают, — не приходят», — отметил президент.

Он подчеркнул, что 63 процента избирателей проигнорировали голосование, и именно это, по его мнению, является ключевой причиной качества парламента.

В связи с этим Садыр Жапаров вновь допустил возможность введения обязательной явки на выборах. Он призвал депутатов Жогорку Кенеша разработать законопроекты, которые повысят ответственность граждан — вплоть до штрафов или ограничений, как в Сингапуре, где неучастие в выборах лишает права голосовать в следующий раз.