Парламентарий Марлен Маматалиев предлагает обязать кыргызстанцев принимать участие в голосовании на выборах и референдумах. Разработанные им поправки в конституционные законы «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов» и «О референдуме» вынесены на общественное обсуждение.

Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» гласит, что «никто не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принуждения их к участию или неучастию в выборах, а также на свободное волеизъявление».

Эту норму Марлен Маматалиев предлагает переписать на «никто не вправе оказывать какое-либо незаконное воздействие на свободное волеизъявление гражданина на выборах», при этом прописав в документе законные методы влияния.

Так, в случае принятия предложений нардепа в законе появится новая статья под названием «Обязанность участия в голосовании», согласно которой граждане обязаны принимать личное участие в голосовании на выборах.

При этом в законопроекте прописаны уважительные причины неявки на голосование. То есть ряд лиц освобождается от обязанности голосовать:

недееспособные;

старше 70 лет;

те, кто в день голосования находится за пределами страны;

те, для кого явка на избирательный участок невозможна в силу стихийного бедствия, тяжелой болезни, стационарного лечения или иных чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально;

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, удаленных от населенных пунктов, сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования, избиратели, трудящиеся на предприятиях с непрерывным циклом работы.

Отдельных категорий граждан из этого списка хотят обязать в течение 10 рабочих дней после выборов представлять в свою участковую избирательную комиссию документы, доказывающие, что они не голосовали по уважительной причине.

При первом нарушении обязательств кыргызстанцы будут получать предупреждение от ЦИК, при повторном — уже штраф, а при систематическом (три раза и более) могут лишиться права до пяти лет:

выдвигать свою кандидатуру на выборные должности;

занимать должности в государственной и муниципальной службе.

Размеры штрафа в документе не уточняются.

В статью о порядке голосования предлагается добавить пункт о выдаче избирателю вместе с бюллетенем талона для участия в государственной лотерее. Обязанность ее организации возлагается на Центризбирком.

Кроме этой поощряющей меры, в законопроекте предусмотрены и льготы для избирателей, принимающих участие в голосовании. Перечень этих льгот должен определить кабинет министров. В документе отмечено, что государство вправе устанавливать меры поощрения для граждан, активно участвующих в выборах, в виде:

льгот при оплате государственных и муниципальных услуг;

дополнительных баллов при зачислении в государственный и муниципальный резерв кадров.

Такие же нормы об обязательствах и поощрениях предлагается внести и в Закон «О референдуме».

Противоречит Конституции

Юрист Нурбек Токтакунов отвечает на этот вопрос однозначно — штраф за неучастие в голосовании противоречит Конституции.

Данная инициатива, которая пока находится еще на общественном обсуждении, уже вызвала волну критики и массу вопросов. Самый главный из них — не противоречит ли введение обязательного голосования Основному закону страны?

«Участвовать в выборах — это моральное обязательство граждан. Участвовать в выборах важно, я сам об этом не раз говорил, но ни в коем случае нельзя пригонять людей на участки под угрозой штрафа. Это уже нарушение Конституции, потому что голосовать — это не обязанность по большому счету. Идти на выборы или нет — это личное дело гражданина. Может, это его форма протеста», — считает он.

При этом юрист отметил, что материальное наказание, возможно, и поможет увеличить явку, но еще не известно, как будут голосовать люди, которых заставил прийти на участок риск быть оштрафованными.

Сам Марлен Маталиев не отрицает, что противоречия в его законопроекте имеются. При этом подчеркивает, что повышать явку избирателей необходимо. Для этого он предлагает метод «кнута и пряника», где имеются и поощрения в виде льгот и лотереи, и наказание — запрет на госдолжности и штрафы.

«Норма об обязательном голосовании и штрафах, конечно, противоречит Конституции. Я это четко понимаю. Но мы пока вынесли законопроект только на общественное обсуждение, эта норма будет еще дорабатываться. Если общество в целом поддержит предложения, то, возможно, буду инициировать, чтобы в Конституцию эти изменения тоже внесли. Если нет, то мы эту норму можем убрать. Я сам пока не настроен на то, чтобы включать штрафы», — пояснил депутат.

Он полагает: многие граждане не хотят участвовать в выборах, потому что не верят в систему и думают — их голос ничего не решит. При этом отмечает, что времена изменились, использования административного ресурса и вброса бюллетеней в настоящее время, по словам Марлена Маматалиева, уже нет. Поэтому избиратели должны понять, что «их будущее в их руках», и начать принимать участие в голосовании, сказал он.

Однако сами избиратели отмечают, что дело не только в «нечестных выборах», но и в самом недоверии к парламенту. Многие считают, что депутаты не имеют реального влияния на решение государственных вопросов, поэтому для многих граждан не имеет значения, кто именно будет заседать в Жогорку Кенеше.

Кто будет контролировать явку?

Законопроект предусматривает значительную дополнительную нагрузку на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, которая должна будет следить за каждым избирателем и выявлять, принял он участие в выборах или нет, рассылать предупреждения тем, кто не воспользовался своим гражданским правом, и выяснять, имел ли пропустивший голосование человек уважительные причины.

Кроме того, неизвестно, кто именно будет выписывать штрафы тем, кто во второй раз не стал участвовать в выборах.

Разработчик проекта закона считает, что с технической точки зрения трудностей не возникнет.

«Это вообще не проблема, можно одним щелчком вытащить список, кто ходил на выборы, а кто нет. Это легко делается. В базе ЦИК будет делаться отметка, кто пошел на выборы, кто не ходил один раз, кто пропустил уже дважды. Данные будут передаваться в другие органы для принятия решений», — уточнил он.

С Марленом Маматалиевым согласен член Центризбиркома Кайрат Маматов, который заметил, что комиссия уже совершила технологический прорыв в своей деятельности и ей будет несложно исполнять нормы законопроекта в случае принятия документа.

При этом он сам против введения штрафов и полагает, что явку нужно повышать другими способами.

«Я придерживаюсь того, что все-таки нужно применять не метод «кнута и пряника», а только «пряника». Можно проводить какие-то лотереи, вводить поощрения. Я знаю, что мои коллеги из ЦИК тоже придерживаются этого мнения, потому что, когда мы обсуждали несколько лет назад подобную инициативу одного из бывших депутатов, все были против. Избирателя, наоборот, нужно мотивировать, а контроль будет вызывать определенный негатив, тем самым можем увеличить протестный электорат», — считает Кайрат Маматов.

Он выразил мнение, что в случае введения штрафов больше людей начнут голосовать «против всех», а это может привести к необходимости повторных выборов.

При организации последних парламентских выборов, которые состоялись 30 ноября 2025 года, Центризбирком ввел дистанционное голосование и открыл около 100 дополнительных участков внутри страны и за ее пределами. Этим самым он надеялся значительно повысить явку избирателей, которую не раз называл самой большой проблемой выборов за последние годы.

Несмотря на принятые меры, из более 4 миллионов человек участие в голосовании приняли всего 36,9 процента из них. По сравнению с прошлыми выборами, число принявших участие в голосовании выросло, но незначительно — всего на 200 тысяч человек.

На первом заседании нового созыва Жогорку Кенеша президент Садыр Жапаров заметил, что в ряде государств участие в выборах является обязательным, и предложил депутатам рассмотреть возможность инициирования нового законопроекта.