Большинство кыргызстанцев выступают за укрепление отношений с соседями и Россией

Большинство кыргызстанцев хотели бы сохранять и укреплять отношения с Казахстаном, Узбекистаном и Россией. Такие итоги получены в ходе социологического исследования, который провел Евразийский центр социологии и аналитики.

Отмечается, что жители Кыргызстана демонстрируют наименьшую социальную дистанцию в отношении казахов и русских. Почти 60 процентов респондентов скорее хотели бы быть соседями с русскими, чем нет, а 65 процентов опрошенных хотели бы быть соседями с казахами.

Личная жизнь большинства жителей Кыргызстана в той или иной степени остается связанной с постсоветскими странами — 30 процентов респондентов отмечают значительную связь, 32 процента — незначительную связь. Чуть более трети опрошенных сказали, что практически не ощущают связи.

В перспективе преобладает позитивный настрой, при котором 68 процентов хотели бы сохранения и укрепления таких связей. Отрицательно настроены лишь 15 процентов респондентов.

Жители Кыргызстана наиболее близкими в культурном плане считают соседние страны Центральной Азии. Казахстан большинством воспринимается близким (82 процента), Узбекистан близким назвали 73 процента из них, 41 процент респондентов ощущают культурную близость с Турцией, но почти половина (48 процентов), напротив, отмечают дистанцию с ней.

Россия вызывает неоднозначное восприятие: 30 процентов считают ее культурно близкой, но 60 процентов относят к далеким странам.

При этом опрос показал, что большинство кыргызстанцев положительно оценивают отношения между КР и РФ. Как хорошие, добрососедские взаимоотношения оценивают 44 процента участников опроса и дружественные — 39 процентов. Еще четверть респондентов воспринимают их как нормальные и спокойные.

Отмечено, что абсолютное большинство участников исследования (96 процентов) считает, что сегодня важно следовать традиционным ценностям.

В исследовании приняли участие 1 тысяча 900 респондентов. Метод исследования: уличный опрос (face-to-face интервью) и был проведен среди граждан старше 18 лет. Интервьюирование проходило на двух языках: русском и кыргызском. Респонденты сами могли выбрать удобный для них язык общения.