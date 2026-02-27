Медосмотр перед браком. Вы за добровольность или обязательность? Опрос

Депутат Жогорку Кенеша Нуржамал Торобекова выступила с инициативой обязать граждан, планирующих вступить в брак, проходить медицинское обследование.
По ее мнению, такая мера необходима для предотвращения заражения супругов инфекционными заболеваниями. Особое внимание она уделила проблеме миграции.
«Мы видим случаи, когда наши ребята заражаются, находясь, например, в Москве. Родители, даже зная о болезни сына, не предупреждают невесту и женят его. В итоге инфекция передается жене, и она тоже заболевает», — подчеркнула депутат.
Некоторые пользователи соцсетей поддержали идею, однако задались вопросом, готова ли государственная медицина к этому. Другие выступили за рекомендательный характер.
24.kg решило поинтересоваться мнением читателей.
обязаны пройти медицинское обследование перед вступлением в брак — без него документы в ЗАГС не примут. Медосмотр бесплатный.
В него входят:
- общий анализ крови, уровень глюкозы, анализ на ВИЧ, сифилис;
- УЗИ, ЭКГ, флюорография;
- осмотры у кардиолога, эндокринолога, ревматолога, гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин);
- посещение четырех специализированных диспансеров — психоневрологического, наркологического, кожно-венерологического и туберкулезного.
Справка действует три месяца: если за это время не подать документы в загс, медосмотр придется проходить заново.
Ранее в Кыргызстане звучали также предложения, чтобы пары перед зачатием ребенка проходили генетические исследования. Это связано с ростом детской инвалидности. В кабмине, кстати, намерены открыть во всех областях республики специализированные скрининговые центры.