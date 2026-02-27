10:45
Общество

Медосмотр перед браком. Вы за добровольность или обязательность? Опрос

Депутат Жогорку Кенеша Нуржамал Торобекова выступила с инициативой обязать граждан, планирующих вступить в брак, проходить медицинское обследование.

По ее мнению, такая мера необходима для предотвращения заражения супругов инфекционными заболеваниями. Особое внимание она уделила проблеме миграции.

Рост инвалидности в Кыргызстане: право на аборт за родителями

«Мы видим случаи, когда наши ребята заражаются, находясь, например, в Москве. Родители, даже зная о болезни сына, не предупреждают невесту и женят его. В итоге инфекция передается жене, и она тоже заболевает», — подчеркнула депутат.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали идею, однако задались вопросом, готова ли государственная медицина к этому. Другие выступили за рекомендательный характер.

24.kg решило поинтересоваться мнением читателей.

Проходите ли вы медосмотр перед браком?

Каким должен быть медосмотр?
В качестве примера Нуржамал Торобекова привела опыт соседнего Узбекистана. Там все пары младше 50 лет обязаны пройти медицинское обследование перед вступлением в брак — без него документы в ЗАГС не примут. Медосмотр бесплатный.

В него входят:

  • общий анализ крови, уровень глюкозы, анализ на ВИЧ, сифилис;
  • УЗИ, ЭКГ, флюорография;
  • осмотры у кардиолога, эндокринолога, ревматолога, гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин);
  • посещение четырех специализированных диспансеров — психоневрологического, наркологического, кожно-венерологического и туберкулезного.

Справка действует три месяца: если за это время не подать документы в загс, медосмотр придется проходить заново.

Ранее в Кыргызстане звучали также предложения, чтобы пары перед зачатием ребенка проходили генетические исследования. Это связано с ростом детской инвалидности. В кабмине, кстати, намерены открыть во всех областях республики специализированные скрининговые центры.
