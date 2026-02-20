11:38
Жители Оша высказались о новых кадровых назначениях в руководстве города

В Оше после отставки прежнего мэра Женишбека Токторбаева и назначения нового руководителя города Жанарбека Акаева жители активно обсуждают кадровые изменения в муниципалитете. Съемочная группа 24.kg провела опрос горожан, чтобы узнать их отношение к произошедшим перестановкам.

Большинство опрошенных отметили, что еще не успели составить мнение о новом мэре, но готовы наблюдать и оценивать его работу по реальным результатам. При этом многие с теплотой вспоминали ушедшего руководителя.

«Экс-мэр хорошо работал. Он был близок к горожанам», — отметил один из жителей.

Некоторые респонденты подчеркнули, что прежний мэр смог завоевать доверие населения, и его деятельность оставила заметный след: «Он вошел в сердца людей. То, что он делал, останется в памяти».

Тем не менее значительная часть жителей считает, что новому мэру необходимо дать время:

«Он только вступил в должность. Посмотрим, как будет работать. Многое зависит от того, сможет ли он продолжить начатые проекты».

В разговорах горожане чаще всего упоминали проблемы благоустройства, состояние жилмассивов и необходимость доработки ключевых объектов. «Если новый мэр наконец исправит наш микрорайон, нам этого уже достаточно», — сказала жительница.

Некоторые беспокоятся, что смена руководства может затормозить выполнение ранее начатых проектов, однако выражают надежду, что город продолжит развиваться. «Ош начал меняться к лучшему. Хотелось бы, чтобы новые начальники не остановили этот процесс», — отметил местный житель.

Опрос показал, что жители Оша готовы оценивать работу нового мэра по конкретным шагам и изменениям в городской инфраструктуре. Горожане ожидают стабильности, продолжения начатых проектов и открытого диалога с населением.

Напомним, 18 февраля президент подписал указ о назначении новым мэром Оша Жанарбека Акаева. Ранее он был депутатом Жогорку Кенеша. Информация об отставке предыдущего мэра Женишбека Токторбаева появилась вечером 18 февраля. Ранее в течение нескольких дней в общественном пространстве активно обсуждались слухи о его уходе с должности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362854/
