Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур. Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по модернизации армии страны, выступая на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

По его словам, РК готова отстаивать свои интересы с более жестких позиций. Казахстан в ближайшие два года будет наращивать оборонный потенциал и проведет реформу Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что страна должна быть готова к отражению любых угроз. В первую очередь необходимо продолжать технологическую модернизацию ВС РК. Также назвал стратегически важной задачей проведение глубоких реформ в Вооруженных силах и военизированных структурах.

«Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. И отметил, что Казахстан — миролюбивое государство, которое строго следует принципам международного права. Однако при необходимости страна готова отстаивать свои интересы не только дипломатическими средствами, но и «с более жестких позиций», заключил глава государства.