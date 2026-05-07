Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур

Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур. Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по модернизации армии страны, выступая на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

Фото Акорды.

По его словам, РК готова отстаивать свои интересы с более жестких позиций. Казахстан в ближайшие два года будет наращивать оборонный потенциал и проведет реформу Вооруженных сил. 

Он подчеркнул, что страна должна быть готова к отражению любых угроз. В первую очередь необходимо продолжать технологическую модернизацию ВС РК. Также назвал стратегически важной задачей проведение глубоких реформ в Вооруженных силах и военизированных структурах.

«Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. И отметил, что Казахстан — миролюбивое государство, которое строго следует принципам международного права. Однако при необходимости страна готова отстаивать свои интересы не только дипломатическими средствами, но и «с более жестких позиций», заключил глава государства.
Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Бизнес
Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Тысячелетний ледник. Там, где рождается вода для Бишкека
В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала
Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области
«Я торпеда». Блогер и актриса Жанара Алиева о хейте, СИЗО и свободе слова