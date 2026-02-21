Согласно результатам недавно проведенного социологического опроса, деятельность президента Садыра Жапарова положительно оценил 81 процент респондентов. 14 процентов выразили негативное мнение о его работе. Об этом сообщил телеканал «Номад ТВ».

По имеющимся данным, уровень поддержки Жапарова за время его президентского срока вырос на 67 процентных пунктов.

На этом фоне отмечается, что показатели других политических лидеров ниже. В частности, бывший председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев получил 25 процентов положительных оценок, тогда как 55 процентов респондентов оценили его деятельность отрицательно. Сообщается, что его рейтинг популярности снизился на 30 пунктов.

Социологи привлекли к участию в опросе 1 тысячу 200 совершеннолетних граждан по всей стране – в телефонном и онлайн-формате.