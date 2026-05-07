Скончался основатель CNN Тед Тернер. Об этом сообщило Turner Enterprises.

Фото СМИ. Скончался основатель CNN Тед Тернер

Информационный телеканал CNN (Cable News Network) был основан в 1980 году. Главной особенностью канала стала круглосуточная трансляция новостей в реальном времени.

Тед Тернер также создал медиаконгломерат Turner Broadcasting System, в рамках которого начали вещание TNT, Cartoon Network и впоследствии Adult Swim.

В 1991 году он получил звание «Человека года» по версии журнала Time за «влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах в мгновенных свидетелей истории».

Ему было 87 лет.