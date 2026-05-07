10:01
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Скончался основатель CNN Тед Тернер

Скончался основатель CNN Тед Тернер. Об этом сообщило Turner Enterprises.

СМИ
Фото СМИ. Скончался основатель CNN Тед Тернер

Информационный телеканал CNN (Cable News Network) был основан в 1980 году. Главной особенностью канала стала круглосуточная трансляция новостей в реальном времени.

Тед Тернер также создал медиаконгломерат Turner Broadcasting System, в рамках которого начали вещание TNT, Cartoon Network и впоследствии Adult Swim.

В 1991 году он получил звание «Человека года» по версии журнала Time за «влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах в мгновенных свидетелей истории».

Ему было 87 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373044/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался ветеран юстиции Сазан Жетимишев. Ему было 90 лет
Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
Скончался известный казахстанский писатель и поэт Мухтар Шаханов
Ушел из жизни полковник в отставке ГКНБ Искендер Соодонбеков
Ушел из жизни генерал Мэлс Бекбоев — один из создателей армии Кыргызстана
Официальный некролог — Кенеш Жусупов
Скончался заслуженный врач Кыргызстана Сейтакун Ибраимов
Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова
Скончался ученый и литературовед Омор Сооронов
Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
7 мая, четверг
10:00
«Я торпеда». Блогер и актриса Жанара Алиева о хейте, СИЗО и свободе слова «Я торпеда». Блогер и актриса Жанара Алиева о хейте, СИ...
09:42
Скончался основатель CNN Тед Тернер
09:28
В Узгенском районе в селе Кара-Тарык построили новую школу на 150 мест
09:25
Снос «Байсана» в Оше: Ахматбек Келдибеков заявил, что не связан с рестораном
09:24
Минздрав прокомментировал данные о зарплате санитарки в Иссык-Кульском районе
6 мая, среда
22:01
Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм