Общество

Подарки на 23 февраля. Спойлер: носки в лидерах

Накануне 23 февраля 24.kg провело небольшой опрос среди жителей Бишкека. Вопрос был простой: «Что будете дарить на День защитника Отечества?»

Результаты — почти традиционные.

По словам большинства опрошенных, главный подарок — носки. Участники шутят, что «этот праздник без них уже не праздник».

На втором месте по популярности — книги. Респонденты отмечают, что дарить литературу стало «хорошим и универсальным вариантом, если не знаешь, что выбрать».

Еще один частый ответ — внимание и деньги. Многие признаются, что символические суммы или просто теплый семейный ужин стали привычной формой поздравления.

Опрос показал, что практичность остается ключевым критерием: дарят то, что точно пригодится.
