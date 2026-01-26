На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?

Депутат Дастан Бекешев разработал поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР». Документ направлен на уточнение избирательных процедур, а также внедрение новых механизмов стимулирования участия граждан в выборах. Проект опубликован для общественного обсуждения на сайте ЖК.

Согласно проекту, в ряде статей термин «лица с ограниченными возможностями здоровья» заменяется на «лица с инвалидностью». Исключаются устаревшие нормы, уточняется терминология и порядок взаимодействия органов власти, избирательных структур и участников избирательного процесса.

Одним из ключевых нововведений является статья 8-1, которая определяет меры стимулирования реализации активного избирательного права.

Президент или Жогорку Кенеш смогут предусматривать начисление цифровых сомов гражданам, пришедшим на выборы, бесплатный проезд в день голосования, а также поощрение участковых комиссий, обеспечивших высокую явку.

Проект также вводит дополнительные ограничения в сфере агитации. Запрещается использование объектов культуры, опасных производств, образовательных и медицинских организаций для проведения агитационных мероприятий. Уточняется круг лиц, которым проведение агитации запрещено, включая сотрудников учреждений образования и здравоохранения, членов избиркомов и религиозных деятелей.

Отдельный блок поправок направлен на усиление контроля за предотвращением подкупа голосов. Вводится новая статья 28-1, предусматривающая создание специального фонда для поощрения граждан, сообщающих о фактах подкупа.

Размер выплат будет определяться Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов.

Существенно уточняется порядок голосования вне помещения. Вводится обязательное документальное подтверждение состояния здоровья, детализация процедуры подачи заявлений и строгие требования к работе участковых комиссий, включая прохождение биометрической идентификации, сопровождение переносных ящиков и оформление всех действий в реестрах.

В сфере финансирования кампаний вводятся новые требования к прозрачности пожертвований. Банки обязаны передавать ПИН и данные жертвователя при переводах через QR-код. Уточняется перечень расходов, которые не могут оплачиваться из избирательного фонда.

Ранее депутат Марлен Маматалиев предлагал обязать кыргызстанцев принимать участие в голосовании на выборах и референдумах, прописав в законе норму о штрафах за неявку.