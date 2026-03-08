14:45
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Большинство жителей ЕС выступают против атак США и Израиля на Иран — опрос

Большинство жителей стран Европейского союза выступают против нападения США и Израиля на Иран. Такие итоги получены в ходе опроса, проведенного мадридской исследовательской компанией 40dB для газеты El Pais и радиостанции Cadena SER.

Согласно полученным данным, большинство граждан выступают против военного вмешательства и поддерживают осторожную или нейтральную позицию своих правительств. Вопросы задавали жителям Испании, Италии, Германии и Великобритании.

Около 68 процентов респондентов отвергают атаки США и Израиля на Иран.

При этом 57 процентов участников опроса поддерживают решение Испании не оказывать военную поддержку США и Израилю, а 53 процента считают правильным не разрешать использование американских военных баз в Испании для операций, связанных с войной.

Еще около 42 процентов опрошенных одобряют действия премьер-министра Педро Санчеса в вопросе управления кризисом, тогда как почти 80 процентов заявили, что внимательно следят за конфликтом и испытывают главным образом обеспокоенность в связи с происходящим.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке сохраняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365008/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Атака на Иран. Филиппины вводят сокращенную рабочую неделю для экономии ресурсов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
Баку обвиняет Иран в подготовке терактов в Азербайджане
Атака на Иран. Военная операция США и Израиля может продлиться несколько недель
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Атака на Иран. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $94
Атака на Иран. Израиль начал новую волну ударов по Тегерану
Атака на Иран. Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях
Популярные новости
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Атака на&nbsp;Иран. КСИР казнил генерала спецназа за&nbsp;шпионаж в&nbsp;пользу &laquo;Моссада&raquo; Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чолпон-Ате задержали объявленных в&nbsp;международный розыск иностранцев В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев
В&nbsp;Бишкеке задержана директор турфирмы по&nbsp;подозрению в&nbsp;мошенничестве В Бишкеке задержана директор турфирмы по подозрению в мошенничестве
Бизнес
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
8 марта, воскресенье
14:32
Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека погибли Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека по...
14:28
Большинство жителей ЕС выступают против атак США и Израиля на Иран — опрос
14:23
Первая леди Айгуль Жапарова устроила прием в честь 8 Марта
14:09
Акция за права женщин прошла в Бишкеке
13:00
Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта