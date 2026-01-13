16:07
Общество

Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg

На последних досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша явка избирателей составила 36,9 процента. Даже президент Садыр Жапаров отдельно остановился на такой пассивности кыргызстанцев.

И вот уже в новом парламенте родился законопроект, который якобы должен стимулировать явку избирателей. Естественно, одним из решений является введение штрафов за неучастие в голосовании. Но не только:

  • при первом случае — официальное письменное предупреждение;

  • при повторном — административный штраф;

  • при систематическом уклонении (три и более раза) — временное ограничение сроком до пяти лет на выдвижение кандидатуры на выборные должности и занятие должностей в государственной и муниципальной службе.

Почему вы не ходите на выборы?

От обязанности участия в выборах и референдумах предлагают освободить:

  • граждан старше 70 лет;

  • лиц, признанных недееспособными;

  • находящихся за пределами Кыргызстана в день голосования;

  • граждан, не явившихся по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, служба и другие чрезвычайные обстоятельства). В отдельных случаях потребуется документальное подтверждение и уведомление участковой комиссии.

Как будут проверять и штрафовать — неизвестно. Кстати, в Кыргызстане более четырех миллионов избирателей.

Законопроект также предусматривает стимулирующие меры для проголосовавших:

  • льготы при оплате государственных и муниципальных услуг;

  • дополнительные баллы при зачислении в кадровый резерв;

  • лотереи и розыгрыши призов.

Что заставит пойти вас на выборы?

