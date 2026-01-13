Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg

На последних досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша явка избирателей составила 36,9 процента. Даже президент Садыр Жапаров отдельно остановился на такой пассивности кыргызстанцев.

И вот уже в новом парламенте родился законопроект, который якобы должен стимулировать явку избирателей. Естественно, одним из решений является введение штрафов за неучастие в голосовании. Но не только:

при первом случае — официальное письменное предупреждение;

при повторном — административный штраф;

при систематическом уклонении (три и более раза) — временное ограничение сроком до пяти лет на выдвижение кандидатуры на выборные должности и занятие должностей в государственной и муниципальной службе.

Почему вы не ходите на выборы? Нет достойных кандидатов Не вижу смысла — ничего не меняется в итоге Я и не знаю, когда их проводят Это моя принципиальная позиция Нет возможности голосовать по разным причинам Жду, когда можно будет голосовать из дома или онлайн От моего голоса ничего не зависит Голосовать

От обязанности участия в выборах и референдумах предлагают освободить:

граждан старше 70 лет;

лиц, признанных недееспособными;

находящихся за пределами Кыргызстана в день голосования;

граждан, не явившихся по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, служба и другие чрезвычайные обстоятельства). В отдельных случаях потребуется документальное подтверждение и уведомление участковой комиссии.

Как будут проверять и штрафовать — неизвестно. Кстати, в Кыргызстане более четырех миллионов избирателей.

Законопроект также предусматривает стимулирующие меры для проголосовавших:

льготы при оплате государственных и муниципальных услуг;

дополнительные баллы при зачислении в кадровый резерв;

лотереи и розыгрыши призов.