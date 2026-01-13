Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg

На последних досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша явка избирателей составила 36,9 процента. Даже президент Садыр Жапаров отдельно остановился на такой пассивности кыргызстанцев.
И вот уже в новом парламенте родился законопроект, который якобы должен стимулировать явку избирателей. Естественно, одним из решений является введение штрафов за неучастие в голосовании. Но не только:
-
при первом случае — официальное письменное предупреждение;
-
при повторном — административный штраф;
-
при систематическом уклонении (три и более раза) — временное ограничение сроком до пяти лет на выдвижение кандидатуры на выборные должности и занятие должностей в государственной и муниципальной службе.
От обязанности участия в выборах и референдумах предлагают освободить:
-
граждан старше 70 лет;
-
лиц, признанных недееспособными;
-
находящихся за пределами Кыргызстана в день голосования;
-
граждан, не явившихся по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, служба и другие чрезвычайные обстоятельства). В отдельных случаях потребуется документальное подтверждение и уведомление участковой комиссии.
Как будут проверять и штрафовать — неизвестно. Кстати, в Кыргызстане более четырех миллионов избирателей.
Законопроект также предусматривает стимулирующие меры для проголосовавших:
-
льготы при оплате государственных и муниципальных услуг;
-
дополнительные баллы при зачислении в кадровый резерв;
-
лотереи и розыгрыши призов.