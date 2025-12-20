16:42
Сколько кыргызстанцы планируют потратить денег на Новый год? Итоги голосования

До Нового года осталось меньше двух недель. Кто-то только планирует меню на предстоящий праздник, а кто-то уже приступил к заказам подарков. Вместе с тем некоторые отказались от новогоднего застолья в пользу поездки в другую страну. А часть граждан не будет отмечать Новый год по различным причинам.

Редакция 24.kg поинтересовалась у читателей, насколько они готовы финансово разориться на встречу 2026 года.

Согласно результатам голосования, 23 процента респондентов планируют выделить из бюджета до 5 тысяч сомов, 20 процентов — от 5 тысяч до 10 тысяч. Еще 15 процентов участников опроса могут потратить от 10 до 20 тысяч сомов.

При этом 22 процента опрошенных признались, что боятся даже представить предстоящие расходы с учетом нынешних цен.

Для 11 процентов проголосовавших Новый год — это не праздник, а соответственно, не повод лишний раз тратить деньги.

В то же время 6 процентов респондентов могут себе позволить не считать свои расходы.
