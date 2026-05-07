В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала. Об этом сообщили в Службе экотехнического надзора.

Фото очевидцев. В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала

Отмечается, что точка общепита нарушила экологические нормы и допустила факт загрязнения окружающей среды.

В ходе разбирательства установлено, что мангальщик вылил спиртосодержащую жидкость в огонь, что повредило фильтр мангала и привело к выбросу густого дыма.

В отношении руководства кафе составлен протокол согласно статье 211 Кодекса о правонарушениях (нарушение правил эксплуатации природоохранных сооружений) и выписан штраф на сумму 17 тысяч сомов.