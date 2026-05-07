10:54
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала

В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала. Об этом сообщили в Службе экотехнического надзора.

очевидцев
Фото очевидцев. В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала

Отмечается, что точка общепита нарушила экологические нормы и допустила факт загрязнения окружающей среды.

В ходе разбирательства установлено, что мангальщик вылил спиртосодержащую жидкость в огонь, что повредило фильтр мангала и привело к выбросу густого дыма.

В отношении руководства кафе составлен протокол согласно статье 211 Кодекса о правонарушениях (нарушение правил эксплуатации природоохранных сооружений) и выписан штраф на сумму 17 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373052/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте в кафе обрушилась стена, один человек погиб
Автомобильный рынок в Кыргызстане вырос на 50 процентов с начала года
Владелец знаменитого кафе «Жасмин» готов передать объект в госсобственность
Ели картофельное пюре. Подробности массового отравления в Бишкеке
В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыве погибли семь человек
ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек
В Бишкеке демонтируют часть кафе. Освободят 340 квадратных метров земли
Хорошая новость: мэрия Бишкека обещает сохранить кафе «Улитка»
Кабмин: Кафе не имели права включать 15 процентов за обслуживание в счет
Минэкономики не планирует возвращать оплату обслуживания в кафе и ресторанах
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
7 мая, четверг
10:49
Тысячелетний ледник. Там, где рождается вода для Бишкека Тысячелетний ледник. Там, где рождается вода для Бишкек...
10:48
В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала
10:29
Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур
10:02
Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области
10:00
«Я торпеда». Блогер и актриса Жанара Алиева о хейте, СИЗО и свободе слова