США приступают к второй фазе плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе

Спецпредставитель главы США Стивен Уиткофф заявил о начале реализации второй фазы плана Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Фото из архива. Сектор Газа

«Сегодня от лица президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа, переходя от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению», — написал он в социальной сети X.

Американский чиновник также сообщил, что второй этап плана Соединенных Штатов предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава. По его словам, США ожидают от палестинского движения ХАМАС полного выполнения взятых им на себя обязательств, в том числе по возвращению тела последнего погибшего заложника.

Напомним, в сентябре 2025 года Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана. Это означало, что все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.

Вторая фаза включает вывод основной части израильского контингента из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По предложению США ее возглавит Совет мира, в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.