Переговоры Путина с Уиткоффом: Россия и США договорились не разглашать суть

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча длилась около пяти часов.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал журналистам итоги беседы сторон.
«Территориальный вопрос — естественно, наиболее важный для нас. Ну, и для американцев тоже. Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые были предложены, они нам не подходят», — сказал он журналистам после завершения встречи.
Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Юрий Ушаков сказал: «Точно не дальше».
По его словам, компромисса достичь не удалось, встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.
Он добавил, что беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, а пять часов.
Что еще сказал помощник президента России?
- Владимир Путин передал Дональду Трампу через Стива Уиткоффа дружеский привет и целый ряд важных политических сигналов.
- Москва получила еще четыре документа помимо изначального мирного плана Трампа из 28 пунктов.
- Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.
- Обсуждалась суть плана США по урегулированию, а не конкретные предложения.
- Стороны во время переговоров заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения урегулирования.
- Возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования.
- Россия и США будут упорно работать по линии помощников, представителей МИД.
- Россия и США договорились не разглашать суть переговоров.