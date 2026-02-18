В войне израильской армии в секторе Газа приняли участие более 50 тысяч иностранцев. Из них более 500 человек — из стран Центральной Азии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что большинство участников боевых действий в Газе имеют паспорта США или европейских государств. С начала войны 7 октября 2023 года, по данным источника, в Газе погибли не менее 72 тысяч 61 человека.

Правозащитные организации по всему миру поднимают вопрос о выявлении и привлечении к ответственности иностранцев, которые могли быть причастны к возможным военным преступлениям в Газе. Некоторые военнослужащие публиковали в социальных сетях видео с демонстрацией своих действий.

По данным Al Jazeera, в израильской армии служат как минимум 12 тысяч 135 граждан Соединенных Штатов — это самый высокий показатель. Кроме того, 1 тысяча 207 военнослужащих имеют американское гражданство, Израиля и еще одной страны.

Франция занимает второе место — 6 тысяч 127 граждан, Россия — 5 тысяч 67. Также в армии Израиля служат 3 тысяи 901 гражданин Германии, 3 тысячи 210 украинцев, 1 тысяча 686 граждан Великобритании и 1 тысяча 675 — Румынии.

По числу граждан, проходящих службу в армии Израиля, Узбекистан занимает 27-е место среди 126 государств. Двойное гражданство (РУз и Израиль) имеют 264 человека, еще 5 обладают несколькими:

Казахстан — 189 человек (двойное гражданство), 3 человека (множественное);

Кыргызстан — 52 человека (двойное гражданство), 3 человека (множественное);

Туркменистан — 31 человек (двойное гражданство), 2 человека (множественное);

Таджикистан — 8 человек (двойное гражданство).

Отметим, что в законодательстве всех стран Центральной Азии предусмотрена уголовная ответственность за службу в иностранных вооруженных силах и наемничество.