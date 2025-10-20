23:38
Мир в Газе. ЦАХАЛ объявил о возвращении к режиму прекращения огня

ЦАХАЛ объявил о возвращении к режиму прекращения огня.

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии крупных ударов в ответ на нарушения ХАМАС Армия обороны Израиля начала возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня согласно условиям соглашения», — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля сообщила, что продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и «будет жестко реагировать на любое его нарушение».

Ранее отмечалось, что Израиль возобновил удары по Газе спустя шесть дней мира, объявленного американским президентом Дональдом Трампом. Армия обороны подтвердила, что нанесла удары по Газе, и заявила о «грубом нарушении» режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов из ХАМАС.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. 13 октября Дональд Трамп заявил о достижении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке.
