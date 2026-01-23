Зять Трампа показал проект генплана застройки сектора Газа: точь-в-точь Дубай

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе в Давосе представил «генеральный план» будущего сектора Газа.

Он объявил о разделении анклава на разные зоны. Вначале обсуждалась концепция свободной зоны и территории под управлением ХАМАС, но от нее отказались в пользу более обширного и перспективного плана.

«Этот район будет разделен на зоны. Вначале мы рассматривали идею начать со свободной зоны наряду с зоной, контролируемой ХАМАС. Но потом мы сказали: почему бы не планировать подлинный успех?» — пояснил Джаред Кушнер, добавив, что существует генеральный план.

Проект будет реализовываться поэтапно и охватит как Газу, так и другие части Ближнего Востока.

Он также будет включать в себя обеспечение жильем сотрудников, полную занятость всех граждан и создание условий для реализации потенциала каждого. План также предусматривает создание экономических зон и масштабную реконструкцию.

Напомним, в сентябре 2025 года Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана. Это означало, что все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Белый дом ранее обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием.

Вторая фаза включает вывод основной части израильского контингента из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По предложению США ее возглавит «Совет мира», в который войдут несколько лидеров арабских и западных стран.