Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии. ХАМАС согласился на сделку. Израиль выведет войска, написал в своей соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру», — говорится в сообщении Дональда Трампа.

По его словам, «это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США».

Ряд СМИ сообщает, что заложников освободят 13 октября.

Глава Белого дома поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали, чтобы «сделать это историческое и беспрецедентное событие возможным».

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.