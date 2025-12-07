11:29
ХАМАС готов передать контроль над Газой — Глава МИД Турции

ХАМАС готов передать управление и контроль над сектором Газа палестинскому комитету. Об этом на форуме в Катаре сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Фото ТАСС. Глава МИД Турции Хакан Фидан

По его словам, новая администрация и полиция сектора должны начать работу до разоружения ХАМАС.

Без формирования «заслуживающей доверия» администрации и обученных правоохранительных органов разоружение «Хамаса» маловероятно, сказал Хакан Фидан.

Он уточнил, что работу полиции будут поддерживать «международные стабилизационные силы», но не указал, о каких странах идет речь.

Бойцы ХАМАС не войдут в число сотрудников полиции.

Глава МИД Турции также добавил, что если организация и Израиль не перейдут на следующий этап прекращения огня, это будет провалом для всего мира, и в частности США.

Напомним, в сентябре Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана. Это означало, что все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.

Вторая фаза включает вывод основной части израильского контингента из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По предложению США ее возглавит Совет мира, в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.
