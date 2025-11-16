13:48
Общество

США разделят Газу: одну зону восстановят, другая останется в руинах

США планируют разделение Газы на «зеленую зону», где начнется восстановление, и «красную зону», которая останется в руинах, пишет The Guardian.

The Guardian
Фото The Guardian

Согласно документам военного планирования и осведомленным источникам, с которыми ознакомились журналисты, американские военные разрабатывают план по разделению сектора Газа на две зоны. «Зеленая зона» будет находиться под контролем израильских и международных сил и подлежать восстановлению, в то время как «красная зона» останется в руинах.

Издание пишет, что практически все палестинское население было перемещено в «красную зону», восстановление которой не предусмотрено. Восстановление «зеленой зоны» рассматривается американскими стратегами как часть «туманного» плана по воссоединению Газы, призванного убедить гражданское население вернуться в районы, находящиеся под израильским контролем. Сообщается, что Израиль в будущем может рассмотреть вывод войск после обеспечения международной безопасности, однако конкретные сроки не называются.

По данным The Guardian, Центральное командование ВС США разработало планы по включению в международные стабилизирующие силы в Газе европейских военных. Предполагается привлечение до полутора тысяч британских пехотинцев, до тысячи французских военнослужащих для разминирования, а также специалистов из Германии, Нидерландов и стран Северной Европы для обеспечения логистики, разведки и полевых госпиталей. При этом, как отметил неназванный американский чиновник, Вашингтон не ожидает, что европейцы составят «ядро» этого контингента.
