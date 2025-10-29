11:19
Происшествия

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия в Газе после того, как войска ЦАХАЛ подверглись нападению на юге — в городе Рафах.

Как пишет Times of Israel, в ночь на 28 октября группировка вернула фрагменты тела заложника, который, согласно проведенной ранее судебно-медицинской экспертизе, уже был передан Израилю. Также ХАМАС не вернул тела ни одного из 13 погибших заложников, все еще находящиеся в секторе Газа.

После объявления о приказе премьер-министра Биньямина Нетаньяху ударить по Газе боевое крыло ХАМАС заявило, что группировка откладывает запланированную на сегодняшний день передачу тела погибшего заложника в связи с нарушением режима прекращения огня, сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, в Газе одна из ракет взорвалась возле больницы «Аш-Шифа», которая ранее возобновила работу. В небе над сектором Газа были замечены беспилотники.

Axios пишет, что Нетаньяху, вероятно, хотел поговорить с американским президентом Дональдом Трампом и получить его одобрение, но после инцидента в Рафахе отдал приказ об ударах, не дожидаясь ответа. Сейчас Трамп находится в Японии в азиатском турне.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. 13 октября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке.

Ранее ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников, которые находились в плену два года. А в Египте подписали декларацию о прекращении огня в секторе Газа.

Напомним, Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием.
