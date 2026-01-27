Тело последнего погибшего заложника ХАМАС вернули Израилю. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

Уточняется, что военные обнаружили и опознали тело старшего сержанта полиции Рана Гвили, которого боевики захватили во время вторжения на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Теперь все израильские заложники, захваченные во время вторжения ХАМАС на территорию страны (и живые, и погибшие), возвращены на родину.

Возвращение тела Рана Гвили было серьезным препятствием для перехода ко второму этапу мирного плана в Газе, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, отмечает Axios. Второй этап плана предполагает демилитаризацию Газы и формирование нового правительства и сил безопасности. Ранее Израиль обещал открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом после завершения поисков тела последнего заложника.

Всех остававшихся в живых заложников ХАМАС освободил и передал Израилю 13 октября. Договоренность об освобождении достигнута в рамках плана урегулирования конфликта, предложенного главой Белого дома. Обмен проведен в два этапа.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило нападение. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного государства, убив около 1 тысячи 200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.