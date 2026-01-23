Ситуация вокруг Украины. Чем завершилась встреча Путина с делегацией США

В Кремле сегодня рано утром завершилась встреча президента России со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Она длилась 3,5 часа.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков дал первые комментарии по итогам переговоров.

По его словам, сегодня в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Он добавил, что российская делегация уже сформирована, получила от Путина «конкретные инструкции» и в ближайшее время вылетит в Абу-Даби.

В ее состав вошли «представители руководства Минобороны» во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым.

Кроме того, в Абу-Даби пройдет встреча Уиткоффа и главы РФПИ Кирилла Дмитриева как руководителей двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам.

Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры «полезными во всех смыслах».

При этом он заявил, что «Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами».

Также, по его словам, на встрече Москва вновь констатировала, что «без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно».