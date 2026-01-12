10:42
Сюжет: Нападение США на Венесуэлу

Дональд Трамп «провозгласил» себя и. о. президента Венесуэлы

Дональд Трамп «провозгласил» себя и. о. президента Венесуэлы. Он опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост, в котором приписал себе должность главы этой страны.

Американский лидер опубликовал скриншот якобы из «Википедии», в котором указано, что с января 2026 года он исполняет обязанности президента Боливарианской Республики. Также там указана и его настоящая должность — 47-й глава США.

Отметим, что с 4 января обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего лидера страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.
